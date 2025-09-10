L’Erf saluta con lo Stabat Mater di Pergolesi

Dentro le navate antiche di San Mercuriale, là dove l’eco sembra trattenere il respiro dei secoli, domani sera alle 21 si leveranno le note solenni dello ‘Stabat Mater’ di Giovanni Battista Pergolesi. Così Forlì saluterà la chiusura della 25° edizione dell’Emilia-Romagna Festival, affidando a uno dei capolavori più intensi della musica sacra il compito di suggellare il cartellone estivo. Sul palco, il Time Machine Ensemble con le voci di Nicoletta Hertsak, soprano, e Federica Moi, contralto, sotto la guida della bacchetta di Marco Attura. L’evento è organizzato in collaborazione con Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi.

Considerato uno dei capolavori assoluti della musica sacra del Settecento, lo Stabat Mater unisce alla solennità del testo liturgico una sorprendente intensità lirica, capace di toccare le corde più profonde. Composto poco prima della prematura morte del musicista jesino, nel 1736, questo brano ha conquistato nei secoli ascoltatori e interpreti per la sua scrittura elegante. Non a caso, è divenuto una delle pagine più amate ed eseguite del repertorio barocco. Lo Stabat Mater è stato riconosciuto in questa produzione della Fondazione Pergolesi Spontini, come strumento di diplomazia culturale: simbolo di fraternità e dialogo tra i popoli. Il progetto, iniziato nel 2023, è partito da Jesi per arrivare poi a Rodi ed essere ospitato al ‘Terra Sancta Organ Festival’.

Ad aprire il concerto sarà però l’Adagio per orchestra d’archi op.11 di Samuel Barber, una delle pagine più celebri e riconoscibili del Novecento musicale. La composizione è utilizzata in numerosi contesti cinematografici e commemorativi, dai funerali di figure storiche alle celebrazioni in memoria degli attacchi dell’11 settembre 2001.

Protagonista del concerto forlivese è il Time Machine Ensemble, giovane formazione nata nel 2019 composta da talentuosi solisti. Il gruppo si distingue per la capacità di unire la riscoperta di grandi autori del Novecento con progetti originali dedicati alla musica contemporanea. Ma non solo, in pochi anni è anche diventato anche un punto di riferimento del Festival Pergolesi Spontini, dove ha presentato numerose produzioni innovative,

A interpretare le parti vocali, due giovani cantanti: il soprano ucraino Nikoletta Hertsak che ha iniziato giovanissima il suo percorso musicale, distinguendosi in concorsi in patria, tra cui il ruolo di Adele ne ‘Il Pipistrello’. Insieme a lei, la contralto cagliaritana Federica Moi, formatasi tra Sardegna e Italia continentale collaborando con maestri di prestigio come Cristina Melis, Gabriella Ravazzi e Sonia Prima.

I biglietti per il concerto sono disponibili sulla piattaforma Vivaticket (navata centrale a 10 euro; ridotto under 25 e over 65 a 8 euro; navata laterale a 5 euro; i bambini fino a 10 anni entrano con un euro). Per informazioni: www.emiliaromagnafestival.it.

Valentina Paiano