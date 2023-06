L’esame dopo l’alluvione "Una sola prova ci aiuta L’unico problema è il sistema dei crediti"

di Sofia Nardi

Come ci si approccia alla maturità se, fino a poche settimane fa, si aveva la casa invasa dal fango? È proprio questo quello che è successo a Elia Magnani, iscritto al quinto anno dell’indirizzo ‘meccanica’ all’Iti Marconi. A condividere la sua stessa situazione ci sono tanti altri studenti che affronteranno un esame di stato decisamente diverso rispetto a quello che si aspettavano.

Elia, dove si trova la sua casa? "In via Monte San Gabriele. Per intenderci, nella zona dietro al McDonald’s".

Una di quelle dove l’alluvione ha fatto più danni. Cosa è successo, a casa sua, lo scorso 16 maggio?

"Quando abbiamo visto che l’acqua cominciava a uscire dagli argini io e mia mamma ce ne siamo andati subito di casa. Mio padre, invece, è rimasto. L’acqua ha invaso tutte le cantine e il piano terra".

Dove siete andati quella sera? "Da mia nonna che vive alla Cava. Anche lì, però, presto l’acqua ha cominciato ad avvicinarsi alla porta di casa, così ce ne siamo andati di nuovo. La prima notte l’abbiamo passata in giro, cercando un posto sicuro dove stare".

Dove ha trascorso i giorni successivi?

"Sempre a casa della nonna dove, fortunatamente, alla fine la piena non ha fatto danni. Sono rimasto lì fino al 7 giugno, che poi era anche l’ultimo giorno di scuola. Poi sono potuto rientrare a casa mia".

Aveva avuto forti danni?

"Il fango era dappertutto. Ci siamo messi subito a pulire e devo dire che abbiamo fatto un ottimo lavoro anche grazie ai miei amici che sono venuti a dare una mano. Noi, poi abbiamo avuto da fare anche su un altro fronte, infatti è della mia famiglia il distributore Tamoil di viale Bologna: ci siamo rimboccati le maniche anche lì per rimuovere tutto il fango nel miglior tempo possibile".

In quelle condizioni non sarà stato facile studiare.

"Ammetto che era quasi impossibile. C’era troppo da fare, troppo a cui pensare. Io, per fortuna, ho salvato la maggior parte dei libri perché si trovavano al primo piano, ma altri erano al piano terra e sono andati".

Lei è d’accordo con la soluzione scelta dal ministro all’istruzione Valditara di optare per un esame solo in forma orale? "Senz’altro avere solo l’orale è un aiuto. L’unica obiezione riguarda i crediti: ora tutti i 60 crediti sono sull’orale e secondo me e i miei compagni sarebbe stato meglio optare per una ridistribuzione più ragionata: così rischiano di venire fuori dei voti sballati".

I suoi insegnanti sono stati comprensivi?

"Molto, anche perché alcuni di loro hanno avuto a loro volta danni nell’alluvione. Comunque tutti hanno capito le nostre difficoltà. Quando la scuola è ripresa hanno preferito lasciar perdere compiti e interrogazioni e si sono dedicati al ripasso. Tra l’altro negli ultimi giorni prima dell’esame si sono offerti di dedicare un paio d’ore al giorno a delle lezioni supplementari che sarebbero state in programma in maggio e, ovviamente, erano saltate. Siamo tutti molto grati per queste ore in più che non erano tenuti a fare perché ci fanno arrivare alla prova con maggiore tranquillità".