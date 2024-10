L’esempio della beata Benedetta al Giubileo per i malati a Roma

Due importanti eventi indicano la Beata Benedetta Bianchi Porro di Dovadola all’attenzione nazionale e internazionale: sarà portata come modello durante il Giubileo per i malati, in programma a Roma nel 2025; a Dovadola è nato un Centro di spiritualità dedicato alla Beata, di fianco alla Badia, dove si trova la sua tomba. Il Giubileo per i malati, in programma a Roma il 5-6 aprile 2025, avrà tra i modelli la Beata Benedetta. Il 5 pomeriggio in una delle chiese giubilari avverrà la presentazione della beata, con don Andrea Vena, sacerdote della diocesi di Concordia- Pordenone (da cui proviene il vescovo Corazza), officiale presso il Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, teologo e biografo di Benedetta, ed Emanuela Bianchi Porro, sorella di Benedetta, mentre il 6 aprile all’ingresso della Basilica saranno distribuiti i santini della Beata. L’evento sarà inserito nel calendario ufficiale del Giubileo. Commenta don Giovanni Amati, parroco di Dovadola e dell’unità pastorale di Rocca; "Aver inserito la Beata Benedetta nel calendario del Giubileo della Chiesa universale è un ulteriore riconoscimento della sua santità, tanto che la sua figura e la sua vita sono di insegnamento per tutti nel mondo".

Passando dall’universale al locale, ha aperto a Dovadola un Centro di spiritualità per visitatori e pellegrini dedicato alla Beata Benedetta, di fianco alla sua tomba della Badia, nella villa Blanc Tassinari, già monastero benedettino cistercense nel medioevo fino all’inizio del XV secolo, quando fu acquistato dai Tassinari di Marzanella (Tredozio). Di che si tratta? All’ingresso si trova l’ufficio informazioni con possibilità di una visita guidata, seguito da varie sale dei quadri che spiegano il legame fra Benedetta e Dovadola, il bookshop con tutte le edizioni aggiornate di libri su di lei ("una ricchezza di proposta e di spiritualità", per don Vena), la sala di riunioni, con ai lati i pannelli sulla biografia, le foto e i pensieri della Beata ("un percorso che permette di introdursi nella sala che custodisce le sue reliquie più importanti"). Una vetrina conserva tutte le opere dedicate a Benedetta in lingua italiana, mentre un’altra riporta tutti i testi e i media che hanno parlato di lei. Una stanza è dedicata ad Anna Cappelli, la professoressa di Forlì "che si è dedicata con tutta se stessa a far conoscere Benedetta in Italia e nel mondo". Qui si trovano tutti i libri in lingua straniera che datano la storia della Beata, "un dato particolare per capire il lavoro di Anna, ma anche per capire la diffusione". Qui si trova anche l’archivio di tutte le lettere giunte al Centro di spiritualità dall’Italia e dall’estero. Segue la sala dei doni. La visita si conclude nella sala dedicata all’artista Francesco Messina, che, oltre a varie opere a lei dedicate, ha lasciato tutto il suo laboratorio alla Fondazione a lei dedicata. L’ultima stanza è dedicata alla Fondazione per le riunioni e l’archivio. Commenta il parroco don Giovanni: "Il Centro è un luogo accogliente per ospitare chi arriva per pregare sulla tomba della Beata e approfondirne la vita e la spiritualità".