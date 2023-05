"L’esperienza conta, mi fido di chi ha già amministrato"

Giorgio Ferretti, candidato sindaco della lista civica ‘ProgettiAmo Galeata’, lei è stato a lungo responsabile del Servizio tecnico del Comune fino a poche settimane fa. Conosce bene progetti e meccanismi amministrativi, ma è alla sua prima prova politica. Si sente pronto?

"Mi sento pronto. Sono sicuro, dopo tanti anni di servizio in un ente di piccole dimensioni di cui conosco l’intero territorio e i relativi bisogni, di riuscire a formulare le giuste scelte con le quali individuare i fini da perseguire attraverso l’attività amministrativa. Il mio gruppo e io siamo consapevoli delle difficoltà che ci aspettano in caso di vittoria, ma siamo altrettanto certi che sapremo affrontare ogni ostacolo e ogni criticità, con passione, competenza e determinazione e insieme imposteremo gli indirizzi di governo".

Domanda d’obbligo. In caso di vittoria quale ruolo avrà Elisa Deo, sindaco uscente dopo tre mandati e ora candidata nella sua lista?

"Dipenderà dalle preferenze che verranno espresse dagli elettori".

Nella composizione della lista ha puntato molto su chi ha già avuto esperienze amministrative recenti. Perché?

"Perché ritengo che l’esperienza sia un elemento imprescindibile per operare scelte consapevoli per il bene della comunità. Le scelte devono essere necessariamente precedute da una approfondita ricerca in rapporto a tutti gli attori del processo di trasformazione e avere al mio fianco persone che sanno come funziona la macchina amministrativa, assieme ad altre di grande valore, mi rende ancor più consapevole e realista anche a livello programmatico. Avvalersi di persone strutturate non significa ripiegarsi sui loro dettami, ma anzi avere delle certezze su cui poter contare".

Se diventasse sindaco, quale sarebbe la prima azione che metterebbe in campo?

"L’attuazione delle previsioni di bilancio per realizzare quanto previsto nel nostro programma elettorale depositato in Comune e consegnato alla cittadinanza. Mi presento con la lista civica ‘ProgettiAmo Galeata’ che è il frutto di un lungo lavoro fatto di incontri e contatti personali, che ha richiesto molto tempo ed energie. Il mio obiettivo è quello di progettare con amore insieme ai miei collaboratori il futuro di Galeata con coerenza, serietà e impegno per il bene del nostro paese e per (ri)accendere la vita sociale, dare impulso alle attività produttive, valorizzare le eccellenze associative, paesaggistiche e gastronomiche del territorio".