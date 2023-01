Oggi alle 21 nella sala Melozzo, in piazza Melozzo degli Ambrogi 810, si svolgerà l’incontro ’Dare la vita per l’opera di un altro. L’esperienza dei centri culturali’ con l’intervento di Letizia Bardazzi, presidente Associazione Italiana Centri Culturali. È il secondo degli appuntamenti mensili, che si concluderanno a marzo, proposti dal centro culturale don Francesco Ricci in collaborazione con la BCC ravennate, forlivese e imolese.

Per info: www.donfrancescoricci.it, [email protected]