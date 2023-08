L’esperta di social media "Instagram? Un lavoro"

di Martina Mastellone

Il ruolo dei social nella nostra quotidianità è in continua crescita sia nell’ambito personale, sia relativamente alle attività professionali. Lo sa bene Eleonora Succi, social e content strategist forlivese che da anni aiuta liberi professionisti, piccole e medie imprese a gestire la propria presenza social, prima di tutto su Instagram.

Succi qual è la sua formazione?

"Sono appassionata di comunicazione e scrittura da quando ho memoria, da piccola volevo fare la giornalista e la psicologa. All’Università ho scelto Scienze della Comunicazione a Urbino, ma dopo la laurea mi sono ’scontrata’ con un mondo della comunicazione diverso da oggi. Le agenzie cercavano persone che vendessero spazi pubblicitari, cosa che ho fatto per un po’ mentre lavoravo in un negozio di abbigliamento che mi permetteva di relazionarmi con le persone e aiutarle a comunicarsi. Ho sempre continuato ad aggiornarmi, e quando sono venuti fuori i social ho capito che erano la mia strada".

E come ha cominciato a lavorare sui social?

"Prima ho fatto un tirocinio formativo in un’agenzia di comunicazione nella quale seguivo i social dei clienti, poi nel 2016 ho aperto la partita IVA facendo gestione social ma anche servizio clienti per un grande e-commerce. Ho trasportato le competenze offline nel digitale, interiorizzando l’importanza delle parole e trasportandola sui social. Poi mi sono concentrata sull’insegnare a liberi professionisti o piccole attività come comunicare la loro passione".

Qual è la parte del suo lavoro che l’appassiona di più?

"La relazione con le persone, ascoltarle e aiutarle. Quello che propongo è un percorso one to one rivolto a professionisti che hanno a cuore gli altri e che aiutano le altre persone. Mi piace aiutarli a diventare più consapevoli, unire i puntini delle loro vite e delle loro passioni. Io entro in campo per insegnare a creare contenuti per se stessi, scavando nella persona per aiutarla a capire chi è, cosa la differenzia, a chi vuole arrivare".

Il 31 luglio ha tenuto un webinar in città dal titolo ’Settore beauty: come promuovere la propria attività usando Instagram?’organizzato da Cna. Come è andata questa esperienza?

"Ho tenuto due webinar con Cna, uno destinato al settore beauty e l’altro all’artigianato artistico. Si è trattato di webinar introduttivi che potrebbero dare luogo a un lavoro più ampio, in un’ora e mezza non si esauriscono tutte le informazioni ma si accende una lampadina. In entrambi i casi erano iscritte una sessantina di persone e in molti poi mi hanno scritto per ringraziarmi".

Definisce il suo un ’approccio gentile’, in cosa consiste questo concetto?

"La gentilezza per me è alla base della comunicazione ed è da intendere a 360 gradi: verso di noi, per capire cosa vogliamo essere, e verso gli altri, perché bisogna essere accoglienti. Le parole possono far felici ma anche ferire, per questo bisogna sempre pesarle".

Qual è il ruolo dei social oggi secondo lei?

"I social sono molto importanti e in molti l’hanno capito, ma si buttano senza sapere cosa fanno. È importante esserci, ma se i contenuti sono fatti male possono danneggiarci. E,soprattutto, i social ci danno la possibilità di non chiuderci nella dimensione locale e arrivare a persone molto lontane: annullano le distanze e secondo me è una cosa bellissima.