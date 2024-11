L’essere donne in ‘P come Penelope’

Il Teatro Piccolo di Forlì accoglie lo spettacolo ‘P come Penelope’, una rivisitazione del celebre personaggio omerico in chiave contemporanea, spettacolo che va in scena stasera alle ore 21, con replica dedicata agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado domattin a alle ore 10.

Il testo è interpretato da Paola Fresa, fresca vincitrice del Premio nazionale Franco Enriquez 2024 nella categoria ‘migliore attrice e autrice’, e nasce dalla sua collaborazione con Christian Di Domenico, con la supervisione registica di Emiliano Bronzino. La pièce, prodotta da Accademia Perduta/Romagna Teatri, trasporta il pubblico in una dimensione intima e contemporanea, in cui la storia di Penelope si svela attraverso uno sguardo nuovo.

La protagonista non è più solo una figura di attesa e sacrificio, ma una donna complessa che si confronta con i traumi e le difficoltà della sua esistenza. Il processo creativo affonda le radici nell’etimologia del nome ‘Penelope’, che significa ‘anatraccola’, e richiama un evento della mitologia secondo il quale la giovane fu vittima di un tentativo di affogamento da parte del padre. Questa vicenda fa della Penelope dello spettacolo un personaggio traumatizzato e segnato nel profondo: la protagonista è isolata in uno spazio asettico e chiuso, in cui è costretta a rielaborare la sua storia, ricostruendo il proprio passato e immaginando un futuro che sembra lontano.

Il personaggio interpretato da Fresa ripercorre la sua esistenza segnata dal rapporto con il padre, trascorsa aspettando un uomo che non è mai tornato, interrotta per un figlio che, una volta cresciuto, ha scelto di non aspettare e di partire. Lo spettacolo adotta un tono ironico per trattare temi universali, come le relazioni e l’attesa, portando il pubblico a riflettere sulla vita di oggi.

Con uno sguardo che valorizza la crescita emotiva delle donne, la rappresentazione pone al centro il desiderio di felicità, offrendo così un’educazione sentimentale al femminile che dialoga con il nostro presente.

Una novità per la stagione 2024-25 è l’iniziativa ‘Teatro e Gusto’, che permette di dialogare con Paola Fresa, alle 18.30 prima dello spettacolo, in un momento conviviale al Circolo Ricreativo Casa del Lavoratore di Bussecchio davanti al teatro stesso (sono ancora disponibili gli ultimi posti, prenotazioni al numero 0543.64300 - promozione@accademiaperduta.it).

I biglietti per ‘P come Penelope’ costano 10 euro e sono acquistabili stasera stessa alla biglietteria del Piccolo (via Cerchia 98) a partire dalle ore 20 o al link www.vivaticket.it; informazioni: 0543.26355 o sito web www.accademiaperduta.it.

v. p.