L’estate si accende al ‘Borgo dei Guidi’

di Oscar Bandini

L’agriturismo Borgo dei Guidi anima le serate dell’estate romagnola proponendo eventi e serate per tutto il mese di luglio. Siamo in val Bidente, a Villa Rossi 50 di Cusercoli nell’area della nota azienda vinicola Poderi dal Nespoli. Mentre stasera è riproposta la fortunata formula di ‘Griglia&Filari’ con servizio al bancale e la musica e l’intrattenimento di dj Pyton, Gaddo e Marco Benini, parte giovedì 13 luglio con Risate di Gusto, il format che porterà nel parco di Borgo dei Guidi la comicità di Andrea Vasumi, Enrico Zambianchi, Maria Pia Timo e Gianluca Impastato. I comici si esibiranno nel corso di una cena spettacolo con menù fisso, un evento che unirà la bontà dei prodotti del territorio al divertimento, e che si ripeterà con una nuova squadra di comici anche giovedì 3 agosto.

Invece venerdì 21 torna in edizione rinnovata l’evento ‘Cappelli di paglia’ declinato in una Circus Edition che farà sognare gli spettatori con la bellezza e l’incredibile maestria delle arti circensi. Il trampoliere e fuocoliere Igor Ès, la danzatrice aerea Giulia Rocchi e le trampoliere, fuocoliere e giocoliere Nicoletta Amaduzzi e Seline Vignoni si esibiranno in diversi momenti nel corso della serata, una cena con sedute libere oltre all’intrattenimento di Marco Benini e di Luca Milandri in consolle.

"Borgo dei Guidi nasce con la volontà di ospitare eventi di tipologie diverse, tutti però accomunati da uno spirito comune: far divertire e di far sentire a casa tutti coloro che partecipano" - precisa Giacomo Babini, titolare dell’attività-. Questo proposito è valido tutto l’anno, ma soprattutto d’estate, quando abbiamo a disposizione un parco meraviglioso che riesce a ospitare diverse centinaia di persone. Lo facciamo tutte le settimane con Griglia&Filari, il nostro fiore all’occhiello, che nelle ultime otto stagioni ha fatto ballare e divertire la Romagna in un modo che ci rende davvero orgogliosi. E non vediamo l’ora di farlo anche con i nuovi eventi per far divertire il nostro pubblico".

Il prezzo delle cene spettacolo di Risate di Gusto e Cappelli di Paglia - Circus Edition è di 50 euro con pagamento alla cassa o di 45 euro se il pagamento viene effettuato in anticipo, comprensivo di cena, vini in quantità illimitata serviti per tutta la durata della cena e intrattenimento. L’ingresso è aperto a partire dalle 20. Per informazioni e prenotazioni: 329.5480762 - www. borgodeiguidi.com, oltre alle pagine Instagram e Facebook.