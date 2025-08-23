L’estate sta finendo. Fiume e cascata: fascino eterno (e gratuito)

Nella media e alta valle del Montone, in particolare nei comuni di Rocca San Casciano e Portico e San Benedetto, il bilancio della stagione turistica dell’estate 2025 registra un lieve calo nelle strutture ricettive, ma registra un grande boom di partecipazione alle sagre e feste organizzate dalle associazioni nei paesi e soprattutto un’invasione del fiume Montone, della cascata dantesca dell’Acquacheta e delle escursioni nella natura e nel Parco nazionale.

Il record di presenze a Rocca San Casciano l’ha registrato la ‘Cena in bianco’ a Ferragosto, organizzata da Pro Rocca, con oltre 800 persone in piazza.

Stando ai numeri, una delle manifestazioni più gettonate a Portico è stata ‘Chef sotto il Portico’ a metà luglio, con 1.500 partecipanti, accorsi per gustare specialità di 12 chef internazionali, radunati attorno ai fornelli da tutto il mondo dal ristorante albergo Al Vecchio Convento, in collaborazione con la Pro loco. Racconta Matteo Cameli, chef del Vecchio Convento: "Questa e altre feste, come il ‘Pranzo della Rinascenza’ del 10 agosto con 150 persone attorno all’artista cinese David Chan, attirano perché offrono cibo di qualità, in un contesto artistico e culturale, che non propone nessuno in Romagna, né al mare né in Appennino. Inoltre, queste iniziative attirano turisti anche dall’estero, da Hong Kong a Singapore, fino a varie capitali europee, specialmente del nord Europa". Aggiunge Lucia Santandrea, presidente della Pro loco di Portico: "Quest’anno molta gente andava di giorno al fiume e di sera a cena ai nostri stand gastronomici, in particolare per la Sagra della Tagliatella e la Cena vegana, seguite sempre da gruppi musicali".

Il sindaco di Portico e San Benedetto, Maurizio Monti, sottolinea "un grande afflusso di persone al fiume e alla cascata dell’Acquacheta, specialmente in agosto". Il motivo? Risponde Monti: "Indubbiamente per la bellezza della natura e la qualità dell’acqua, ma anche perché fiume e Acquacheta sono gratuiti, mentre al mare una giornata costa al giorno da 70 a 100 euro a persona". A proposito di escursioni all’Acquacheta, con diverse centinaia di escursionisti giornalieri , il sindaco e i carabinieri forestali consigliano, a chi vuole completare ‘il sentiero ad anello’, di imboccare nel paese di San Benedetto il sentiero 409 (dopo il ponte e di fianco alla cappella) per ritornare in paese dalla cascata dantesca attraverso il 407, che arriva al chiosco, sopra la chiesa di Mulino, "perché facendo viceversa è più facile smarrire il sentiero, come spesso avviene".

La conferma del boom di turisti estivi a San Benedetto arriva dal presidente della Pro loco, Giuliano Benacci: "E’ arrivata tantissima gente, con parcheggi e fiume presi d’assalto, insieme alle escursioni all’Acquacheta, ma il problema che sono quasi tutti turisti per un giorno. Tuttavia le feste e sagre, come la Raviolata, la Festa dei Cacciatori e di Mezzagosto, sono state animate a pranzo da 150-200 persone".

Anche a Bocconi, dove è rimasta molto attiva la Pro loco, sono state organizzate varie feste, con specialità enogastronomiche, animazioni musicali e giochi. Nei tre paesi hanno ottenuto successo anche le presentazioni di libri di storia locale, fra cui quelli di Alberto Manni e Piero Farolfi, e lo spettacolo del Centro italiano di Storytelling.

Quinto Cappelli