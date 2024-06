L’estate va in cantiere . Lavori alla rete di acqua e gas. Asfaltature in tre quartieri

Partono domani i lavori per la riqualificazione delle reti acqua e gas in via Gorizia. Proseguono gli interventi di asfaltatura a Romiti, Cava e Ospedaletto. La posa di 800 metri di nuove condotte interesserà fino a metà settembre il tratto compreso tra la rotonda di via Monte San Michele e via Lughese. Intanto prosegue il piano delle asfaltature nei tre quartieri, che interesserà fino ad ottobre oltre 68 strade. In concomitanza con la chiusura delle scuole, domani inizieranno i lavori per la posa delle nuove condotte di acqua e gas, a cura di Inrete Distribuzione Energia, la società del Gruppo Hera, in via Gorizia, nel quartiere San Benedetto. I lavori impegneranno l’intera carreggiata e sarà interdetta la circolazione, ad eccezione dei mezzi di soccorso, fino a metà settembre, periodo in cui è prevista la riapertura del tratto di via Gorizia interessato dai lavori.

Durante il cantiere, che avanzerà per tratte di 100 metri alla volta al fine di minimizzare i disagi alla viabilità, verrà garantito l’accesso alla viabilità alternativa nelle vie parallele: Monte Pasubio, Monte Cismon, Monte Sei Busi, Bainsizza, Carso, Domokos ed Edolo. Dopo quelli in viale Bologna e via Firenze, riprendono sempre domani, dopo una breve pausa e su sollecitazione del Comune, anche gli interventi di ripristino della pavimentazione stradale nei quartieri Romiti e Cava. Inrete Distribuzione Energia procederà all’asfaltatura di oltre 112 mila mq, per un totale di 68 strade distribuite nei quartieri Romiti, Cava e Ospedaletto.