’Letizia va alla guerra’: l’intreccio di 3 vite comuni

Questa sera al teatro Il Piccolo di Forlì, ore 21, la compagnia Teatro de Gli Incamminati, in collaborazione con Ars, porterà in scena lo spettacolo ‘Letizia va alla guerra. La suora, la sposa, la puttana’, testo scritto e interpretato da Agnese Fallongo con l’accompagnamento musicale dal vivo di Tiziano Caputo e la regia di Adriano Evangelisti. Tre donne comuni si troveranno a sconvolgere le loro vite e compiranno grandi atti di coraggio. La prima Letizia è una giovane sposa che se ne è andata dalla Sicilia per raggiungere, durante la Prima Guerra Mondiale, il fronte alla ricerca del suo marito Michele. La seconda Letizia è una ragazza orfana cresciuta dalle suore e riconosciuta dalla zia solo dopo che è divenuta maggiorenne e giungerà a Roma all’inizio della Seconda Guerra Mondiale. La terza Letizia è una suora che ha preso i voti in età avanzata e sarà il veicolo di unione fra le tre donne. Sono vite di persone ‘comuni’, che hanno fatto la Storia perché riusciranno a compiere piccoli grandi atti di coraggio. In pratica sono tre soliloqui accompagnati dalla musica dal vivo che, nonostante l’amarezza delle situazioni, saranno, per lo spettatore, un percorso scanzonato.

Biglietti: 15 euro (intero); 10 euro (ridotto under 29). Prevendite diurne presso la biglietteria del Teatro Diego Fabbri (corso Diaz 381) dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18 (festivi esclusi). Prenotazioni telefoniche: 0543.26355; online su Vivaticket. Sui biglietti acquistati online sarà applicata una maggiorazione da parte del fornitore del servizio (Vivaticket). Biglietteria serale presso Teatro Piccolo. Info: 0543.64300 – www.accademiaperduta.it.

Rosanna Ricci