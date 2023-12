’Letizia va alla guerra’: tre donne del Novecento

È andato in scena il 13 dicembre al Teatro Il Piccolo di Forlì lo spettacolo ’Letizia va alla guerra’, interpretato dagli attori Agnese Fallongo e Tiziano Caputo. Attraverso un soliloquio dialogato e tramite una scenografia essenziale ma incisiva, costituita da cornici auree di diverse dimensioni e disposte in modo non omogeneo sul palco, i due interpreti sono riusciti a dar vita a vari personaggi in modo coinvolgente, enfatizzandone desideri e ambizioni, frustrazioni e sentimenti. Il registro linguistico era preciso e aderente a quello che era il modo di parlare delle classi popolari dell’epoca: anche l’utilizzo di inflessioni dialettali, dalla Sicilia, al Lazio e al Veneto, ha contribuito al tono tragicomico della rappresentazione. I canti popolari dell’epoca, i rumori riprodotti battendo sulla cassa di risonanza della chitarra, le registrazioni audio storiche dell’Istituto Luce e la musica dal vivo sono stati espedienti drammaturgici che hanno aiutato gli spettatori a immedesimarsi nei ruoli e nelle storie, profonde e intense, correlate fra loro in modo armonico e dinamico. La prima protagonista femminile è la sposa, Letizia, che simboleggia la purezza e l’ingenuità in contrapposizione all’atrocità e alla drammaticità della prima guerra mondiale. Il secondo personaggio è Lina, che, cresciuta in un convento, ingannata dalla zia, è costretta a prostituirsi, ma proprio nel momento in cui le viene data l’occasione di cambiare vita, il fato le stravolge nuovamente i piani. La terza donna è Maria, suor Letizia, che ricostruisce gli eventi della sua esistenza, usufruendo di molteplici analessi nello spaccato drammatico della storia d’Italia.

Un approfondimento umano e psicologico ha caratterizzato anche la figura maschile: l’attore, con grande maestria e versatilità, ha ricoperto ogni ruolo: giovane marito innamorato, soldato fedele alla patria e ragazzo timido e impacciato alle prese con le prime esperienze in una ’casa di tolleranza’. I due attori, con cambi di intonazione, accenti ed espressività gestuale hanno dato vita a una rappresentazione unica, capace di parlare al cuore e alla mente del numeroso pubblico in sala.

4ªE Aenoaie Madalina Maria, Bandini Lorenzo,

Diop Ndeye Yarame, Mingarini Tonni Edoardo,

5ªA Petrucci Luca