Lettera ai sindaci:: "Sì alla giusta accoglienza"

Dall’impegno per l’inclusione a quello per la giusta accoglienza e integrazione dei migranti. Si è insediato ieri il nuovo prefetto della provincia di Forlì-Cesena, Rinaldo Argentieri (che ha incontrato il sindaco Zattini in municipio, nella foto), e in una lettera ai primi cittadini del territorio traccia il profilo della sua attività. Ha assicurato "massima attenzione alle istanze delle comunità e sostegno per il consolidamento degli elevati livelli, civili, economici e sociali raggiunti. A cominciare dagli interventi per la piena ripresa dopo l’alluvione". Argentieri sarà inoltre in ascolto di categorie, forze sociali e terzo settore, e lavorerà per la "coesione tra le istituzioni, per la coesione sociale a favore delle fasce più deboli, per il lavoro, per l’inclusione, per i giovani e per il mondo della scuola, per la giusta accoglienza e integrazione dei migranti". Anche agli organi di informazione assicura "trasparenza e piena collaborazione".