Lettera aperta con 250 firme a De Pascale e Giani:: "Aiutateci a salvaguardare il patrimonio naturale"

‘Salviamo l’Appennino Faentino-Forlivese’ è un gruppo civico modiglianese che si batte per la salvaguardia delle colline prospicenti alle valli del Tramazzo e del Lamone e che fa parte di TESS (Transizione Energetica Senza Speculazione), cui aderiscono oltre novanta comitati e associazioni. Il gruppo civico, nato per contrastare il progetto di otto pale eoliche in località Montebello a Modigliana, sostiene l’iniziativa contro l’invasione dell’eolico industriale in Appennino, insieme ad associazioni, intellettuali, artisti e cittadini che in 250 hanno sottoscritto l’appello ai Presidenti della Toscana Eugenio Giani e dell’Emilia Romagna Michele De Pascale "perché intervengano per una transizione energetica razionale, con una governance non inficiata da logiche di sfruttamento e da meri interessi speculativi, salvaguardando il patrimonio culturale, naturale e paesaggistico della Nazione".

Nel Montefeltro sono otto i progetti di impianti eolici per 58 aerogeneratori alti 200 metri, e gran parte di questi sarebbero collocati in Toscana, con danni enormi anche nei territori confinanti dell’Alta Valmarecchia (tra Emilia-Romagna, Marche e Toscana). "Nei prossimi anni – spiega ‘Salviamo l’Appennino Faentino-Forlivese’ – l’intero Appennino rischia di essere invaso da centinaia di enormi turbine eoliche. In ministero sono infatti, depositati numerosi progetti per l’installazione di decine di impianti industriali per la produzione di energia eolica proprio sui crinali della Toscana e dell’Emilia-Romagna: in 70 km sarebbero collocate almeno un centinaio di turbine".

Ai due governatori si chiede che finalmente le istituzioni regionali, promulghino norme relative alle aree idonee e non idonee per la produzione industriale di energia rinnovabile. "Infatti, il rapporto Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) 2024 – conclude il gruppo modiglianese – insiste sulla necessità di evitare una devastazione ambientale irreversibile che, peraltro, avrebbe un’incidenza irrilevante nella lotta ai cambiamenti climatici planetari vista la scarsa ventosità dell’Appennino e, più generale, per il contributo minimale dell’Italia nelle emissioni in atmosfera dei gas climalteranti, ovvero circa l’0,8% rispetto alla quantità mondiale". Tra l’altro nel progetto Montebello non si è tenuto conto che lassù molto spesso la velocità del vento è talmente bassa da non essere in grado neppure di muoverle le pale.

Giancarlo Aulizio