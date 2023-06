Lettera dei cittadini, si attendono verifiche dalla Soprintendenza per il monumento

La Rocca dei Conti Guidi (X-XV secolo) di Modigliana, detta ‘Roccaccia’ dagli abitanti, fu una fortificazione feudale fino allo smantellamento avvenuto nel 1789, ancora oggi curiosamente visibile, dopo il grande crollo avvenuto nel 1918 di parte del mastio, sezionata verticalmente come in altri soli quattro esempi in Europa. In questi giorni il monumento simbolo della cittadina, nonostante il suo passato di crolli ed erosioni, è nuovamente ‘piangente’ per le piogge di questo mese. Questa condizione dello stato attuale della Roccaccia è stata portata all’attenzione della Soprintendenza di Ravenna, tramite una lettera sottoscritta da alcuni cittadini ed amministratori, in cui chiedono all’ente di intervenire con sopralluoghi e verifiche.

Perché a seguito degli ultimi avvenimenti visivamente appaiono alcuni ‘dilavamenti’, azioni erosive esercitate dalle acque meteoriche scorrenti disordinatamente su rocce

in pendio, sia sul fronte del torrente Tramazzo che sul fronte del torrente Ibola

per cui, nei prossimi giorni,

il Comune di Modigliana collaborerà con la Soprintendenza e con professionisti messi a disposizione dall’agenzia regionale di protezione civile per accertarsi delle reali condizioni del torrione della Roccaccia.

Giancarlo Aulizio