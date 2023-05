Caro Papa Francesco: la lettera dei bambini di Forlì e la risposta del Pontefice

Forlì, 7 maggio 2023 – Una buona lettera deve seguire alcune semplici regole: è buona norma, se non ci si conosce già, partire con una breve presentazione, poi è bene fare qualche discreta domanda per entrare più in intimità con l’interlocutore e, infine, ci si può lasciare andare a qualche racconto personale. Chi riceve la lettera, da parte sua, a questo punto può decidere se rispondere o lasciare cadere la conversazione.

Le letterine (con tanto di caricatura del Pontefice) e la risposta di Papa Francesco ai bambini di Forlì

Fortunatamente hanno ricevuto una risposta a tutte e quattro le loro lettere speciali i bambini della 4ªC delle scuole elementari Tecla Baldoni, dell’istituto comprensivo Diego Fabbri – la cui dirigente è Giuliana Marsico – che, nel corso dell’anno scolastico, hanno imbucato le loro missive a quattro personaggi ‘importanti’, ciascuno per una ragione diversa: hanno scritto al sindaco della loro città Gian Luca Zattini, al presidente della Regione Stefano Bonaccini, poi al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e, infine, nientemeno che al Papa.

"Quest’anno – spiega la docente Alessandra Basile, artefice del progetto insieme ad Alice Ternelli – abbiamo studiato le diverse tipologie testuali, tra le quali anche la lettera. Affinché i bambini potessero provare in prima persona, ho pensato di chiedere loro di rivolgersi a quattro persone con un ruolo di rilievo nella nostra società, facendo loro delle domande e raccontando di sé. Una volta finito, siamo usciti e abbiamo imbucato le lettere. Non sapevamo se sarebbero poi arrivate le risposte".

Risposte che non hanno tardato: il sindaco Zattini è andato di persona in classe e ha ascoltato i suggerimenti dei bambini su come migliorare il loro istituto e Stefano Bonaccini ha incontrato gli allievi al Diego Fabbri, chiacchierando con loro dei progetti in corso presso la ‘Tecla Baldoni’. Anche il presidente della Repubblica si è fatto sentire lasciando un messaggio telefonico dal Quirinale nel quale si complimentava con gli studenti ed esprimeva i migliori auguri per il loro futuro.

La risposta forse più emozionante, però, è quella giunta da Papa Francesco che ha mandato un messaggio tramite una lettera firmata da monsignor Roberto Campisi. "I ragazzi gli avevano raccontato dell’esperienza che stanno portando avanti insieme agli ospiti della casa di riposo Zangheri: bambini e anziani si incontrano periodicamente per scoprire i giochi di una volta e, in cambio, danno qualche lezione di tablet e videogame. Il Papa ci ha recapitato i suoi complimenti per la loro attenzione nei confronti degli anziani. È stato molto bello: la lettera ci è arrivata pochi giorni dopo le dimissioni del pontefice dal suo ricovero e questo ha reso tutto ancora più emozionante. È stata un’esperienza di cittadinanza attiva e incontro reciproco che i bambini non dimenticheranno facilmente".