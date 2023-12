Lettere da Babbo Natale: ecco la magia di Tolkien

Sarà la compagnia teatrale ‘La valigia di cartone’ a portare sul palco dello storico teatro Verdi di Forlimpopoli lo spettacolo ‘Lettere da Babbo Natale’ in programma domani, alle ore 16,30. In scena Roberto D’Alonzo e Naomi Lazzari, per la regia dello stesso D’Alonzo.

Lo spettacolo è stato liberamente ispirato dal libro di Tolkien: gli adulti smettono troppo facilmente di credere e di sognare e questo Babbo Natale lo sa benissimo. Ogni dicembre, poco prima di Natale, una busta con un francobollo proveniente dal Polo Nord arrivava per i figli di Edith e di Rolan. All’interno c’era una lettera scritta in fretta e furia e dei bellissimi disegni o schizzi a colori. Le lettere portavano la firma di Babbo Natale in persona. La prima delle Lettere di Babbo Natale porta la data del 1920 ed è rivolta al primogenito di casa Tolkien, John, che all’epoca ha soltanto tre anni.

L’ultimo messaggio, invece, risale al 1943 ed è indirizzato alla quarta e ultima figlia dello scrittore, Priscilla, già quattordicenne ma, a quanto pare, decisamente restia a troncare i rapporti con il caro vecchio Babbo Natale. Una storia semplice, ma divertente e commovente, scenari magici che trasporteranno la fantasia dello spettatore, attraverso la manipolazione delle grandi figure del teatro di carta, all’interno del Polo Nord e nella casa di Babbo Natale. Alla fine dello spettacolo ogni bambino avrà la possibilità di creare e manipolare un piccolo teatrino di carta da portarsi a casa per poter continuare a scrivere e mettere in scena nuove storie di Babbo Natale. Ingresso libero.

Matteo Bondi