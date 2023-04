Lettere di Annalena, terzo capitolo

Da questa sera alle ore 20 sarà disponibile sul canale youtube ’Annalena Tonelli I’m nobody’ il terzo capitolo della lettura dei suoi testi. Animeranno le letture di questo e del prossimo capitolo, rappresentanti del Centro per la Pace Forlì fra cui il presidente Michele Di Domenico. In questo terzo capitolo ci sarà anche la lettura di Patrizio Tonelli, nipote di Annalena, da Santiago del Chile. I lettori in ordine di apparizione: Patrizio Tonelli, Michele Di Domenico, Raffaele Barbiero e Linda Prati.