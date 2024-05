Lettori e tifosi accanto alla squadra. Basket, venerdì in omaggio il poster

"Anche oltre il quarantesimo", ovvero dopo la sirena, dopo la fine della partita: uno dei cori più noti della Curva Nord non fissa limiti all’amore forlivese per la squadra biancorossa di basket, la Pallacanestro 2.015 sponsorizzata Unieuro. In questo caso, però, la propria passione si può dimostrare addirittura prima della palla a due. Infatti, venerdì 3 maggio in tutte le edicole il Carlino sarà abbinato a un poster della formazione allenata da Antimo Martino. L’occasione arriva due giorni dall’inizio dei playoff, le partite decisive per la promozione: il primo ostacolo da superare sarà domenica (ore 18) al Palafiera contro Vigevano.

Come nella primavera 2023, il nostro giornale scende idealmente in campo a fianco della prima realtà sportiva cittadina, impegnata a cercare di raggiungere un sogno: la promozione nella massima serie 29 anni dopo l’ultima volta. Per questo, ogni lettore che acquisterà una copia del quotidiano, venerdì, riceverà in omaggio un poster con una foto della squadra (eccola qui a fianco) corredata dagli autografi dei giocatori. Un’iniziativa resa possibile dalla partnership con la società e lo sponsor Unieuro.

L’immagine che distribuiremo è un buon modo per accompagnare una cavalcata che tutti i tifosi sperano che possa arrivare fino alla finale, e magari completare l’impresa solo sfiorata un anno fa. Un gesto concreto per dimostrare l’attaccamento a squadra e società, tifo e passione. Che poi a migliaia vorranno riversare, da domenica, nel palasport di via Punta di Ferro, per ogni canestro biancorosso.