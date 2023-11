Lettori volontari, ecco come diventarlo: domande entro oggi

Scade oggi il termine per candidarsi come volontari di ‘Nati per leggere’, programma nazionale di promozione della lettura. Gli amanti dei libri, desiderosi di dedicare un po’ del proprio tempo a trasferire ad altri la propria passione, possono proporsi in qualità di ‘appassionati lettori’ o di ‘lettori dal mondo’. Hanno l’opportunità di concorrere alla prima qualifica genitori, nonni, cittadini in genere, che abbiano compiuto 18 anni e risiedano in uno dei 15 comuni del distretto forlivese; previsti 40 posti. Sono 10 invece i posti riservati a chi si rende disponibile a leggere in altre lingue oltre all’italiano: in questo caso è necessaria, oltre alla maggiore età e alla residenza o domicilio in uno dei 15 comuni, un’ottima conoscenza di almeno un’altra lingua (ad esempio madrelingua, mediatori culturali, interpreti). I selezionati dovranno partecipare a due corsi di quattro lezioni, per un totale di 16 ore. Il primo corso è in programma nelle giornate del 25 novembre e 2 dicembre dalle ore 9 alle ore 18 al Centro per le Famiglie di Forlì e della Romagna Forlivese (viale Bolognesi 23). Il secondo è invece previsto per la primavera 2024 alla biblioteca comunale Battanini di Castrocaro Terme e Terra del Sole (viale Marconi 115) in due date da definire nel periodo compreso tra marzo e aprile, sempre dalle 9 alle 18. Per info e moduli: www.comune.forli.fc.itservizibandi.

Le domande e la documentazione richiesta dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 17 di oggi alla mail centrofamiglie@comune.forli.fc.it oppure spedite all’indirizzo del Centro Famiglie o consegnate a mano negli orari di apertura dello sportello (lunedì, mercoledì, venerdì ore 9-13, martedì e giovedì ore 15-18). La partecipazione è gratuita, è possibile candidarsi a un solo corso. Terminate le lezioni e ottenuto l’attestato di frequenza, ogni volontario dovrà impegnarsi a svolgere attività di promozione della lettura per bambini e genitori, a titolo volontario e non retribuito, per almeno 30 ore complessive entro il 31 dicembre 2025 in contesti concordati sulla base di quanto indicato in fase di iscrizione. I candidati ammessi ai corsi riceveranno una comunicazione via mail.

Francesca Miccoli