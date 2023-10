A cura della Libreria Cartamarea di Cesenatico, si svolgerà oggi alle 15 presso il Centro Visita di Premilcuore, una lettura animata per bambini. Il programma dell’iniziativa prevede: dalle 15 alle 16 la lettura e alle 16 una merenda per tutti i partecipanti. La manifestazione, che intende "promuovere

la lettura fin dai prima anni dell’infanzia",

è organizzata in collaborazione con il Centro Visite di Premilcuore e l’amministrazione comunale, che in questi ultimi anni è particolarmente attenta alla educazione e formazione degli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e medie,

"per la difesa della scuola in paese", come ha ripetuto più volte la sindaca Ursula Valmori. La partecipazione è gratuita, senza obbligo di prenotazione

(info: Centro Visite 353.4087344).