Letture ad alta voce in biblioteca

Quarto e ultimo appuntamento con le letture ad alta voce oggi alle 16.30 nella biblioteca comunale ‘Battanini’ di Castrocaro Terme e Terra del Sole (all’interno del parco delle scuole in viale Marconi 115. Si accede dalla pista Viavai sia da viale Marconi che da via del Lavoro). I volontari di ‘Nati per leggere’ con i loro racconti intratterranno i piccoli fino ai 3 anni di età. Info. 334.1566848. L’iniziativa è promossa dal Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole e da Nati per leggere. Ingresso gratuito.