‘Letture ad alta voce’, in biblioteca oggi l’appuntamento per i più piccoli

Archiviate le festività natalizie, alla biblioteca comunale Battanini di Castrocaro sono ripartite a pieno a ritmo le attività dedicate ai più piccoli. Il 4 gennaio il tempio dei libri ha ospitato il primo dei quattro appuntamenti dedicati alle ‘Letture ad alta voce’, curate dai volontari di Nati per leggere. Oggi alle 16.30 il secondo incontro, dedicato ai bambini fino ai 3 anni di età. L’iniziativa proseguirà nelle giornate del 28 gennaio e dell’11 febbraio, sempre alle 16.30. La biblioteca ha sede in viale Marconi 115, in seno al polo scolastico, con ingresso anche da via del lavoro. Per info, tel, 334.1566848.