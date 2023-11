Leucemia mieloide acuta, progetto da 6 milioni di euro sostenuto dall’Europa

La lotta contro la leucemia mieloide acuta vede in prima fila l’Irst ‘Dino Amadori’ Irccs di Meldola. Infatti lo studio ‘Impact – Aml’ è uno dei pochi progetti a rientrare nella ‘Mission Cancer’ della Commissione Europea, promosso e coordinato proprio dall’Irst e sostenuto da un bando europeo di 6 milioni di euro: coinvolgerà circa 350 pazienti da 50 centri europei.

"La leucemia mieloide acuta è un tumore del sangue aggressivo, estremamente eterogeneo – spiega il professor Giovanni Martinelli (foto), direttore scientifico dell’Irst – caratterizzato dalla proliferazione incontrollata di cellule immature del midollo osseo. Anemia, stanchezza, pallore, sanguinamenti ed ematomi, legati alla carenza di piastrine, e infezioni sono i principali sintomi di questa malattia ematologica, che colpisce ogni anno in Italia circa 3.600 persone. La maggioranza dei casi si presenta in età avanzata e l’età media alla diagnosi è di 69 anni".

La leucemia mieloide acuta (Aml) è una patologia particolarmente aggressiva, infatti la sopravvivenza a 5 anni, a seconda dell’età, oscilla fra il 20% e il 40-45% e non supera i 12 mesi per i pazienti con malattia in recidiva o refrattaria. "L’impatto emotivo di una diagnosi improvvisa di Aml è molto forte sia per i pazienti che per i familiari – continua Martinelli –. La reazione più comune è un senso di profonda angoscia e preoccupazione. Nei pazienti in remissione nei quali scompare il sintomo, subentra però l’incertezza dovuta alla possibilità che la malattia possa ripresentarsi. Le risposte alla chemioterapia intensiva di prima linea possono essere di breve durata e il rischio di recidiva è alto. Infatti, dopo la risposta iniziale, in circa il 50% dei casi la malattia si ripresenta entro un anno". "Oggi, per i pazienti con leucemia mieloide acuta sono disponibili diversi trattamenti, ma non sappiamo quale sia la sequenza migliore, cioè non è ancora noto quale delle strategie sia opportuno adottare – afferma Oriana Nanni, direttore Unità di Biostatistica e Sperimentazione Clinica dell’Irst, referente del Programma Innovazione e Ricerca Ausl Romagna –. Nello studio sono considerati aspetti come la qualità della vita, la sostenibilità e l’accessibilità alle terapie e, soprattutto, la sopravvivenza del paziente. Abbiamo ideato uno studio clinico pragmatico che prevede criteri di inclusione molto più ampi, per cui possono essere coinvolti anche pazienti anziani, fragili e donne: di solito categorie poco rappresentate negli studi sponsorizzati dalle case farmaceutiche". Il primo centro sarà attivo entro ottobre 2024 e il primo paziente sarà arruolato entro la fine del prossimo anno. La conclusione dello studio è prevista a marzo 2028. Oscar Bandini