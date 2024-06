Leucemia mieloide acuta, all’Irst di Meldola scoperti nuovi farmaci per combatterla

Meldola, 25 giugno 2024 – Lotta alla leucemia mieloide acuta, sono stati pubblicati sulla prestigiosa rivista Nature Communications i risultati dei nuovi approcci terapeutici contro questa malattia (LMA) che si sviluppa nel midollo osseo e progredisce velocemente, frutto di uno studio condotto da Università di Parma e Irst 'Dino Amadori' Irccs di Meldola.

Lo studio

Il primo autore è infatti il biologo Irst Matteo Marchesini e lo studio è stato condotto dal gruppo di Ematologia Traslazionale e Chemogenomica diretto dal professor Giovanni Roti, docente e direttore presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. Marchesini, è un ricercatore della Translational Hematology Unit (coordinatrice la dottoressa Giorgia Simonetti) del Laboratorio di Bioscienze Irst e il lavoro pluriennale è stato avviato grazie al sostegno di Fondazione Airc e da fondazioni nazionali ed internazionali.

Irst e università di Parma hanno condotto uno studio per contrastare la Leucemia Mieloide Acuta

Le ricercatrici e i ricercatori impegnati nello studio sono partiti da uno screening di farmaci ad ampio spettro, valutando le interazioni di oltre 5.000 molecole con cellule leucemiche in coltura caratterizzate dal riarrangiamento del cromosoma 3q26. Hanno così trovato che una particolare classe di farmaci, la classe di inibitori delle deacetilasi istoniche (HDACi), era quella maggiormente in grado di bloccare la proliferazione delle cellule tumorali.

I farmaci sono stati quindi sperimentati in colture tridimensionali di leucemia mieloide acuta - generate all’Irst dalle dottoresse Chiara Liverani e Chiara Spadazzi (rispettivamente coordinatrice e ricercatrice della Preclinic and Osteoncology Unit) co-autrici della ricerca - in campioni clinici e modelli murini di 3q26 AML grazie all' impegno dell’Unità di Ematologia e Trapianto di Midollo Osseo dell’AOU di Parma, e dei collaboratori nazionali ed internazionali dello studio tra i quali l’Istituto di Ematologia e Centro di Ricerca Onco-Ematologica dell’Università di Perugia (professoressa Cristina Mecucci e dottoressa. Roberta La Starza) e l’MD Anderson Cancer Center - Texas University (professoressa Simona Colla).