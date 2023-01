Levata di scudi di Lega e Fratelli d’Italia: "L’Ausl ripristini subito l’auto medica a Meldola"

"Reintegrare al più presto l’auto medica a Meldola". È questo l’impegno contenuto nell’ordine del giorno depositato in Comune a Forlì e nell’interrogazione presentata in commissione sanità dal consigliere regionale della Lega, Massimiliano Pompignoli, che anticipa anche la richiesta di audizione straordinaria della dottoressa Francesca Bravi, nuova direttrice sanitaria dell’Ausl e del dottor Maurizio Menarini direttore dell’unità operativa 118 ed emergenza territoriale Romagna. Pompignoli ricorda come "La soluzione di riorganizziazione proposta da Ausl prevede una sola auto medicalizzata Mike su tutto il distretto forlivese, su un territorio di 1.100 chilometri quadrati, di cui gran parte collinare e montano". Per il leghista "non è giustificabile la scelta di far venire meno un servizio di pubblica utilità in ragioen della necessità di garantire la continuità delle prestazioni nei pronto soccorso, quest’ultima, infatti, dovrebbe essere garantita a prescindere".

Arriva un’interrogazione anche da parte di Marta Evangelisti (Fratelli d’Italia). La consigliera sollecita un chirimento al direttore della centrale operativa del 118 e un intervento dell’esecutivo regionale affinché venga ripristinato il servizio. "I sindaci del forlivese – spiega – hanno espresso parere contrario alla sospensione dell’attività dell’auto medica in quanto costituisce una tutela per i cittadini e un presido di sicurezza sanitaria d prossimità, visto che gli spostamenti nel territorio montano richiedono maggiori tempi di intervento".