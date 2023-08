L’evento del liscio Con Moreno il Biondo e Danilo Rossi nasce l’Orchestra Cara Forlì

Torna ’Cara Forlì’ il 2 e il 3 settembre con l’esordio di tre grandi band: l’Orchestra di Cara Forlì, l’Orchestra CosaFolk e l’Orchestra Grande Evento. In programma anche il debutto di Vince e i Ruvidi con il liscio in chiave blues per la prima volta in assoluto. Confermata la presenza di due super ospiti, Enrico Ruggeri e Mirko Casadei, per la rassegna coordinata da Giordano Sangiorgi, patron del Mei.

Si presenterà per l’occasione l’Orchestra ’Cara Forlì’ diretta da Moreno Il Biondo, fondata per l’occasione a chiusura di un progetto di recupero e riscoperta degli spartiti del maestro Carlo Brighi in arte Zaclèn conservati alla Biblioteca comunale Saffi che ci fa arrivare alle origini del liscio. La formazione: Moreno il Biondo al clarinetto in do e chitarra; Danilo Rossi al violino e alla viola; Andrea Costa al violino;

Vince Vallicelli ai ’tamburi antichi’; Edilio Nicolucci al piano Rhodes e Giuseppe Zanca al basso.

Cosafolk è nata all’interno dell’Accademia Musicale Cosascuola Music Academy di Forlì, a seguito di una masterclass sul folklore romagnolo, in collaborazione con alcuni tra i migliori musicisti del genere. L’orchestra è composta da 14 allievi e docenti e ha tra i propri obiettivi la valorizzazione dei musicisti che hanno plasmato questo genere negli anni. Infine salirà sul palco l’Orchestra Grande Evento da Pier Martinetti, storico chitarrista dell’orchestra Raoul Casadei. New entry Enrico Milli, musicista ’Indie’ con numerose esperienze di vario genere musicale; quindi Davide Castagno, batterista, Emanuela Bertaggia (percussioni), Fabio Barbero (sax) e Giuseppe Zaghini, bassista. La voce è di Alessia Dalcielo.

Durante le due serate in piazza Saffi saranno omaggiati i giganti del liscio Carlo Brighi in arte Zaclen, Secondo Casadei e Raoul Casadei, mentre durante i due pomeriggi si ricorderanno i nomi storici che hanno fatto grande il liscio dal dopoguerra ad oggi.