L’evento dell’estate A Castrocaro si balla con ’Underground’

Castrocaro celebra il momento più atteso dell’estate. Questa sera l’area del pattinodromo di viale Marconi ospiterà ‘Underground, friday night fever’. Un appuntamento imperdibile per termali, medicei e non solo: ogni anno migliaia di persone si riversano nella pista da ballo di 800 metri quadrati, allestita per l’occasione, per scatenarsi nelle danze nel clima di serena leggerezza che accompagna le notti d’estate. Per trascorrere qualche ora di ‘sana follia’ in compagnia dei ‘ragazzacci’ del Popclub staff, i dj Pitar, Ricciò e Poldo, organizzatori della manifestazione, in collaborazione con il consorzio di promozione turistica Castrumcari.

"Quest’anno abbiamo in serbo alcune novità – dice l’inossidabile Pitar senza sbottonarsi troppo –. A partire dalla presenza del numero 1 del vinile ovvero Giorgio Paganini e di Dj Calo, che proporrà musica per i più giovani". Per il trio del Popclub, che negli anni d’oro fece ballare tutta la Romagna da Castrocaro alla riviera, si tratta dell’annuale rimpatriata. Una reunion che agli esordi di ‘remembrer Underground’, una quindicina di anni fa, fu sollecitata dagli stessi sostenitori della triade, impressa negli indelebili ricordi di gioventù di generazioni di ex ragazzi. Il programma della serata contempla alle 19.30 l’apertura degli stand gastronomici, quest’anno curati del Bar Due borghi di Terra del Sole. Poi saranno protagonisti i bambini, che potranno divertirsi con l’animazione, il trucco creativo, le sculture di palloncini, la musica, lo spettacolo di magia, le bolle di sapone giganti e tanti giochi. Un piccolo eden dell’infanzia, creato grazie al prezioso contributo e alla consueta dedizione dei volontari della Croce Rossa italiana. Alle 21 andrà in scena la sfilata di moda con la regia delle ‘Sarte romagnole’, seguirà l’esibizione della scuola di danza Elmas Bellydance. E dalle 22 il grande spettacolo curato dai maghi della consolle.

Si ballerà sulla più bella musica dance degli anni Settanta, Ottanta, Novanta e Duemila. Anche la scenografia promette bene. "Abbiamo un impianto di luci super, completamente nuovo con tanto di laser". Altra novità le magliette dello staff e quelle riservate alle donne, di color fucsia. "Un ringraziamento speciale a Ivo Perini e ai tanti sponsor che supportano l’iniziativa", conclude Pitar. Un evento davvero imperdibile e che, come sostengono i fedelissimi, ‘non tradisce mai’. L’ingresso è libero. Per informazioni, contattare Ricciò (tel. 349.9225480) o Poldo (cell. 328.7576984). In caso di maltempo, la festa sarà rimandata a sabato con gli stessi orari e modalità.

Francesca Miccoli