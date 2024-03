L’ex 007 Marco Mancini: "La mia vita fra terroristi e spie. Ruffilli? Ci aiuta a capire le Br"

Marco Mancini, come si diventa uno 007?

"Sembra una storia incredibile ma fu decisivo l’incontro con don Isidoro Giuliani, nel 1984 a Sant’Alberto, frazione di Ravenna: fu lui a presentarmi successivamente a Roma al suo amico Ninetto Lugaresi, anche lui romagnolo e capo del Sismi. Iniziò così la mia avventura all’interno dei servizi segreti".

Nel libro ‘Le regole del gioco’, edito da Rizzoli, lei racconta una storia d’Italia inedita o comunque con molti aneddoti mai svelati e vissuti in prima persona.

"Sono stato tra i protagonisti della lunga battaglia contro il terrorismo, poi dell’attentato sventato all’ambasciata in Libano, quello che poteva essere l’11 settembre italiano, e di varie operazioni in Africa e Medio Oriente. La mia è una storia professionale al servizio dello Stato affrontando le varie crisi, sapendo che siamo stati sempre fra i migliori servizi al mondo. Tra i vari paesi ci sono alleanze, ma noi giochiamo comunque sempre con la maglia dell’Italia".

Domani sarà nella città del senatore Roberto Ruffilli, ucciso dalle Brigate Rosse, proprio a Forlì, il 16 aprile 1988. Alla luce della sua esperienza, cosa pensa di quell’omicidio?

"All’epoca non facevo più parte della squadra speciale che si occupava di terroristi: ero già al Sismi. Ma l’episodio dimostra che, all’epoca, il terrorismo rosso non era ancora finito, come forse qualcuno pensava. Io non ne ero convinto".

Cosa ci insegna l’episodio?

"Le Br conoscevano Ruffilli meglio di tanti forlivesi stessi: dal suo ruolo politico a Roma alle abitudini quotidiane. Avevano studiato. Questo è ciò che deve fare anche l’intelligence: se vuole essere decisiva, deve arrivare prima e prevenire gli avvenimenti".

Oggi ci sono tanti strumenti tecnologici.

"Ma rimane fondamentale il fattore umano: la tecnologia è importante, però il controspionaggio offensivo mette al centro l’uomo e la sua capacità di essere presente sul territorio".

In città sono attive la laurea magistrale in Scienze criminologiche per l’investigazione e la sicurezza e quella in Scienze internazionali e diplomatiche. È un terreno fertile per preparare gli 007 del futuro?

"Occorre saper coniugare la diplomazia con l’attività di intelligence. Alcune discipline universitarie potrebbero approfondire temi inerenti la sicurezza nazionale con esperienze operative di controspionaggio".