L’ex assessore. Galassi (Italia Viva):: "Un errore metterci qualunque ufficio"

"Sarebbe un errore utilizzare uno spazio storico come la piazzetta Antica Pescheria con uffici di qualsiasi genere. La sua vocazione storica e architettonica è sempre stata alta". A sostenerlo è, stavolta, un sostenitore della giunta Zattini: l’ex assessore Elvio Galassi, il cui pensiero è stato diffuso con una nota da Italia Viva, il partito centrista guidato a livello nazionale da Matteo Renzi, che a Forlì sostiene la maggioranza.

Galassi ricorda "momenti di abbandono totale", il "restauro negli anni Duemila", "molto gradito perché divenne un luogo di ritrovo con un ristorante/trattoria e soprattutto d’estate era piacevole passare belle serate con musica e spettacolini". L’ex assessore sottolinea che ci sono stati "problemi gestionali" e "il problema non è stato affrontato con la dovuta decisione", anche da altre amministrazioni. A se stesso, da ex assessore all’Urbanistica, rimprovera di "aver permesso nell’allora piano regolatore a banche, enti e associazioni di utilizzare i piani terra del centro storico per i loro insediamenti". No, insomma, ad uffici che "alle 17 fanno del centro un deserto".

E, sottolinea, "nelle città limitrofe si stanno utilizzando spazi" come l’Antica Pescheria "per momenti culturali e conviviali". E punge: "Altrimenti come si rilancia un centro storico, se non in questo modo". Insomma, "per riappropriarsi del centro dobbiamo fare in modo che soprattutto la sera il cittadino trovi tranquillità e svago. Con coraggio si può e si deve fare".