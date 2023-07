L’ex assessore: "Sono sorpreso e molto dispiaciuto, resterò consigliere"

Sauro Baruffi da ieri non è più vicesindaco e assessore di Premilcuore. Si aspettava la sfiducia da parte della sindaca?

"No. E ne sono molto dispiaciuto, perché in oltre quattro anni di assiduo impegno non ho mai votato contro e sono stato favorevole alle decisioni",

Come ha reagito?

"Prendo atto delle sue decisioni. Resterò in consiglio comunale, facendo gruppo da solo. Inoltre ricopro anche l’incarico di consigliere provinciale".

Ha avuto recenti contrasti con Ursula Valmori?

"Su alcune cose non ero d’accordo e ho detto la mia. Ma mi sono sempre impegnato per il bene del paese e del Comune. Discutere non vuol dire essere contrario. E, almeno per ora, in Italia si possono esprimere ancora le proprie opinioni".

A livello politico?

"Sono tesserato della Lega e mi consulterò sul da farsi col segretario della Romagna, l’onorevole Jacopo Morrone, e col consigliere regionale Massimiliano Pompignoli".

Continuerà?

"Di sicuro porterò in fondo il mio mandato. Poi si vedrà, ma mi dispiace molto di questa sorpresa a nove mesi dalle comunali".

Si ripresenterà alle prossime elezioni?

"E’ ancora presto per dirlo. Comunque, il mio impegno non finirà qui. Se si presenteranno le condizioni, è probabile di sì. Di sicuro non sarò in lista con Ursula Valmori".

Quinto Cappelli