L’ex assessore spinge sull’intesa: "Zattini colga l’idea di de Pascale"

"Un’opportunità che va colta senza esitazioni". Così l’ex assessore Elvio Galassi definisce l’ipotesi avanzata dal presidente dell’Emilia-Romagna Michele de Pascale: l’ingresso della Regione nella società del Ridolfi. "Dimostra una sensibilità che i suoi predecessori non hanno mai avuto con questa determinazione". Prosegue Galassi, ex Pri ora membro di Italia Viva, membro della giunta Rusticali e poi Masini quando ebbe le deleghe alla viabilità e all’aeroporto: "Dai dati ufficiali emerge un calo di passeggeri che preoccupa, non possiamo lasciare soli i privati a gestirlo".

Poi rievoca il passato: "Prima dell’uscita improvvisa di Ryanair verso Bologna, il nostro aeroporto aveva fatto 780.000 passeggeri in un anno e aveva già approvato un piano di sviluppo per arrivare in due anni a un milione. Quindi la responsabilità ha nomi e cognomi ben noti e altrettante compiacenze politiche che non hanno avuto il coraggio e la forza di opporsi a questo scippo". Il ruolo della Regione può essere inefficace come allora? È stato il dubbio di Massimiliano Pompignoli di Fratelli d’Italia. "In questo caso – è la conclusione di Galassi – mi sembra di capire che il ruolo della Regione sarà più laico e meno vincolato da logiche territoriali. Sono molto sorpreso che qualcuno nel centrodestra metta già in modo preventivo dubbi su un’operazione che invece andrebbe fortemente sostenuta, e mi auguro che anche il sindaco affronti con la giusta consapevolezza e importanza questa disponibilità della Regione". Una frecciata conclusiva va al centrosinistra: "Finora nessuna dichiarazione da Pd e altri partiti. Vecchi retaggi, scarsa considerazione per il nostro aeroporto".

Dicono la loro sul futuro dell’aeroporto anche i membri del Taaf (Tavolo delle associazioni ambientaliste forlivesi), in una nota a firma della coordinatrice Ornella Mordenti: ipotizza "una futura ridistribuzione dei voli tra Bologna e i piccoli aeroporti. Peccato che non si parli mai della sicurezza dei passeggeri e della sicurezza dei cittadini. Fare sistema è uniformare l’applicazione dei regolamenti, condividere il rispetto delle regole stabilite dal Codice della Navigazione, rispettare i livelli di tutela della sicurezza e della salute dei territori impattati". Mordenti prosegue: "Se si vuole arrivare a un sistema in cui le procedure e le regole vengono applicate in modo omogeneo, in cui i livelli di tutela della salute e sicurezza della cittadinanza non siano diversi, è necessario che i requisiti siano soddisfatti ovunque in maniera trasparente e meticolosa. Siccome gli aerei sorvolano una delle zone più abitate di Forlì, prima di parlare di ‘sistema’, bisognerebbe attivare tutti gli strumenti normativi per la messa in sicurezza dell’aeroporto e non riempirsi solo la bocca di parole".