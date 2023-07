L’ex deputato torna a chiedere la libertà

Gianluca Pini e il suo avvocato Carlo Nannini puntano tutto sul Riesame. L’obiettivo è lasciare al più presto il carcere di Ravenna dove l’ex deputato della Lega, un tempo, nell’era bossiana, plenipotenziario del Carroccio romagnolo, è detenuto dal 22 giugno scorso.

Quel giorno gli inquirenti l’hanno ammanettato a Milano Marittima. All’alba. I pm di Forlì ipotizzano contro Pini – che dopo essere stato mollato dalla Lega salviniana e aver ceduto, giocoforza, il suo scranno alla Camera a Morrone, è in prima linea come imprenditore – le accuse di truffa aggravata e continuata, falso, ricettazione, frode in commercio e corruzione. Reati relativi al contratto che ha fornito all’Ausl Romagna mascherine cinesi in tempi di pandemia da Covid, di cui viene contestata l’efficacia e la certificazione. Un affare complessivo da 3 milioni 592mila euro.

Ieri l’avvocato Nannini ha giocato tutte le sue carte davanti a Tribunale del Riesame di Bologna (giudice relatore Manuela Melloni). Il legale di Pini ha ribadito le istanze di scarcerazione per il suo assistito. Stessa operazione che aveva tentato il 27 giugno scorso col gip di Forlì. Ma in quell’occasione la richiesta venne respinta al mittente il giorno dopo, con la conferma del carcere per Pini, che dopo la fine della politica attiva s’era gettato a tempo pieno, con la sua società Codice, nell’import-export di caffè dall’Oriente e, nella sua Forlì, come gestore di locali per la ristorazione (Don Abbondio, Ruggine, Ginetto).

Un’udienza, quella di ieri, a cui ha presenziato anche Laura Brunelli, la pm forlivese titolare dell’indagine che ha fatto il botto il 22 giugno, con una maxi operazione da 34 provvedimenti di custodia cautelare e sequestri per 63 milioni di euro in Italia e all’estero.

Terminata dopo circa di tre ore, la seduta s’è sciolta con l’annuncio del tribunale che la decisione sulle istanze di scarcerazione presentate avverrà entro la mezzanotte di domenica (come da termini di legge). Con Pini, hanno ieri presentato richiesta di scarcerazione anche i legali di Gianluca Prati (ora di domicliari), dirigente del magazzino dell’Ausl di Pievesestina, difeso da Giovanni Maio e Alessandro Monteleone. Dipendente Ausl e coetaneo di Pini (nonché suo ex compagno di scuola), Prati secondo le accuse avrebbe fatto da volano tra l’ex deputato e la struttura sanitaria romagnola, aggiustando tecnicamente i chilometrici schedari burocratici relativi alle mascherine.

Ha inoltre fatto richiesta di attenuazione della misura cautelare l’ex direttore generale dell’agenzia delle dogane, Marcello Minenna, agli arresti domiciliari. Oggi invece l’avvocato Nannini torna in Riesame per chiedere la scarcerazioine di Pini per il filone d’inchiesta parallelo della direzione distrettuale antimafia.

