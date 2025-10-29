Ma che senso ha uno sport così?
L'ex Eridania si svela. Due nuove visite guidate
29 ott 2025
29 ott 2025
SOFIA NARDI
Cronaca
L’ex Eridania si svela. Due nuove visite guidate

Dopo il successo della prima apertura si replica domenica con un doppio turno. Ad accompagnare il gruppo lo storico Proli e il ricercatore Aldini.

Tornano ad aprirsi i cancelli dell’ex Eridania. Dopo la grande partecipazione al primo evento di apertura di domenica 5 ottobre, il Comune di Forlì in collaborazione con l’associazione culturale Spazi Indecisi e il Quartiere 9 Foro Boario - San Benedetto ha previsto una nuova doppia visita guidata che si svolgerà domenica. Le passeggiate, aperte alla cittadinanza ma con prenotazione obbligatoria e ingresso contingentato, si svolgeranno negli orari 14:30 - 16, 15 -16:30.

"Il numero altissimo di prenotazioni ricevute in occasione della prima apertura ci hanno spinto a organizzare, con l’aiuto prezioso di Spazi Indecisi, un secondo appuntamento di visita e fruizione di questo grande bosco urbano. L’iniziativa - spiega il sindaco Gian Luca Zattini - propone un percorso di esplorazione dello storico zuccherificio, uno dei luoghi simbolo della storia produttiva della nostra città, da restituire alla fruizione pubblica come spazio di memoria e di natura spontanea. Accompagnati dallo storico Mario Proli e dal ricercatore Lorenzo Aldini i partecipanti saranno guidati alla scoperta delle architetture industriali, delle tracce materiali e immateriali del lavoro e delle trasformazioni del paesaggio circostante".

Prosegue Spazi Indecisi: "Le visite, i cui posti sono limitati, si configurano come un’ulteriore occasione di conoscenza e riflessione su Eridania e il rapporto tra memoria, territorio e rigenerazione. Rispetto alla prima apertura, abbiamo coinvolto Mario Proli e Lorenzo Aldini che ci racconteranno lo zuccherificio e il Quartiere 9 Foro Boario - San Benedetto. Questo è un ulteriore passo verso ciò che auspichiamo: un percorso di valorizzazione continuo che coinvolga le comunità, le realtà e le persone che hanno da sempre a cuore Eridania". L’evento fa parte del programma In loco 2025 – Il Museo Diffuso dell’Abbandono, un progetto a cura di Spazi Indecisi. In caso di maltempo, l’evento si svolgerà o domenica 9 o 16 novembre 2025. Per prenotazioni: eridania.eventbrite.it

