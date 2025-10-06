L’Ex Eridania si svela. Foresta urbana e ciminiera tra passato e futuro . Una sfida da tutto esaurito

La vita dell’ex Eridania, i forlivesi lo sanno, non si è fermata con il suo abbandono, avvenuto nel 1972: da allora la vegetazione si è sviluppata, fino a costituire una lussureggiante foresta urbana, mentre il corpo centrale dell’edificio è diventato la meta preferita dei fotografi e dei writers, che hanno ricoperto le pareti di disegni e scritte, più o meno artistiche. C’è chi ci ha vissuto, fino a pochi anni fa, e chi ha tentato (e documentato) la scalata della ciminiera. La visita guidata di ieri, organizzata dall’associazione Spazi Indecisi nell’ambito del festival ‘Inno al perdersi’, rappresenta però un momento epocale nella storia dell’ex zuccherificio, ovvero un ritorno alla vita ufficiale: si tratta, infatti della prima apertura al pubblico dopo l’acquisizione del terreno da parte del Comune, avvenuta nel 2022.

Un’occasione orchestrata con cura da Spazi Indecisi e dall’amministrazione che ha pensato a ogni dettaglio: "Abbiamo pensato a una passeggiata contingentata e controllata – spiega l’architetto comunale Serena Nesti – tracciando dei sentieri attraverso la vegetazione e precludendo le aree più pericolose". In poco tempo le prenotazioni sono cresciute, fino a costringere gli organizzatori a raddoppiare il turno e, addirittura, a escludere qualcuno dall’evento. "Noi di Spazi Indecisi – ha introdotto un membro dell’associazione – proponiamo itinerari tematici alla scoperta di spazi abbandonati, invitando le persone ad approcciarsi ad essi come ad opere di un museo. Quella di oggi è per noi una giornata molto importante, perché torniamo all’Eridania dopo ben 13 anni".

Spazi Indecisi, infatti, già nel 2012, quando la proprietà dell’edificio era privata, era riuscita a organizzare un evento musicale proprio all’interno dell’impressionante corpo dell’edificio, lungo oltre 100 metri. Un’eccezione che, fino a ieri, non si è più ripetuta.

"Siamo di fronte a quella che possiamo definire una ‘cattedrale del lavoro’ – le parole dell’assessore al Verde e alla Transizione Ecologica Giuseppe Petetta – un luogo che fu un importantissimo volano per la città e che oggi, dopo tanti anni, è finalmente diventato patrimonio di tutti". Petetta tiene a ringraziare Spazi Indecisi, "che ha caldeggiato convintamente l’attivazione di questo percorso, stimolando il Comune ad accettare la sfida" e poi suggerisce che "la passeggiata sia anche un momento di suggestione e idee per cominciare a pensare insieme alla destinazione futura di questo luogo in cui l’amministrazione crede molto, al punto da averlo inserito tra i progetti di punta del dossier per la candidatura a Capitale della Cultura 2028".

La visita può cominciare: un gruppo di 70 persone (cui è seguito un secondo turno) si avventura tra le robinie monumentali, coperte di liane e osserva da ogni prospettiva quell’edificio ormai integrato nel verde, scoprendone scorci inediti, fino ad arrivare a ammirarne l’altissima ciminiera dal basso, pur senza mai varcare i confini dell’ingresso, per ragioni di sicurezza. Ad accompagnare i partecipanti alla scoperta del gigante è l’artista Gaia Ginevra Giorgi che ha elaborato un percorso fatto di registrazioni sonore oniriche ed evocative ma, soprattutto, di silenzi. Un modo per ricercare insieme la voce della fabbrica che incessantemente racconta la sua lunga storia, le cui prossime pagine sono ancora tutte da scrivere.

Sofia Nardi