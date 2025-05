L’ex ministro Bersani tira la volata al candidato sindaco Scogli

Nella settimana conclusiva della campagna elettorale (si vota il 25 e 26 maggio), oggi alle 17, al centro sportivo di Capocolle in via Bologna 290, Pier Luigi Bersani (a sinistra) sarà l’ospite d’eccezione a sostegno della lista ‘Insieme per Bertinoro’ e del candidato sindaco del centrosinistra Filippo Scogli. Insieme all’ex ministro saranno presenti anche l’assessora regionale, Gessica Allegni, e i candidati e le candidate al consiglio comunale. "L’attenzione di Bersani ci inorgoglisce – dichiara Scogli –, sarà un’occasione per dialogare insieme su cosa significhi essere buoni amministratori, fare delle scelte per migliorare la vita delle persone e perché servono solidi valori di riferimento per riuscire a farlo".