L’ex primario: "Qui col barcone, trovano lavoro"

Walter Neri è un ex primario di Neurologia presso l’ospedale Morgagni-Pierantoni. Da quando è in pensione, si dedica all’attività di volontariato e nel settembre 2019 è stato nominato dal vescovo Livio Corazza direttore del servizio Migrantes. "Lavoriamo perché la questione migratoria sia accolta dalle nostre comunità". Ha accompagnato il libraio Francesco Romagnoli al momento dell’apertura dello sportello e lo sostiene nella gestione. "Nel nostro territorio, i migranti arrivano soprattutto dall’Africa subsahariana, per lo più con i barconi – dice Neri – sono quasi tutti di sesso maschile e, in poco tempo, trovano un lavoro, nei poltronifici o nelle campagne".

Sullo sfondo, in questi giorni, c’è la tragedia di Cutro. "Bisogna cominciare a prendere atto che l’immigrazione non è un fenomeno da ostacolare. Non so cosa sia successo a Cutro, forse è stato sottovalutato il rischio, ma qualcosa è successo e simili situazioni si verificano da vent’anni". Anche questa volta, ci sono state decine di morti, anche bambini. "Oltre a salvarli in mare, dobbiamo riconoscere la cittadinanza a chi è nato qui e soprattutto capire che è un fenomeno che va gestito non solo dal Ministero dell’interno, ma da un ministero ad hoc per l’immigrazione, prevedendo flussi regolari. Queste persone vanno accettate, perché ne abbiamo bisogno. Inoltre, è fuori dubbio che solo una società interculturale ha un futuro, altrimenti restiamo indietro".

Paola Mauti