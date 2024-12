L’ex sede di Romagna Acque. In arrivo il Centro di salute mentale. Risiko risolto, dopo i forfait

In origine era la palazzina d’accesso alla grande fabbrica Orsi Mangelli, ora diventerà la sede del Centro di salute mentale dell’Ausl. A dichiararlo, pochi giorni fa, è stata la stessa azienda sanitaria, nelle parole del distretto socio-sanitario di Forlì Francesco Sintoni, che guarda la ricollocazione del Centro (oggi in piazzale Solieri) come idealmente connessa alla realizzazione della nuova Casa di Comunità che sorgerà poco distante, in via Colombo. L’edificio è di proprietà comunale e verrà dato in locazione, contestualmente a un rimodernamento strutturale. Ma tra i tempi della Orsi Mangelli e quelli che la vedranno diventare una costola della Casa di Comunità, ci sono stati molti anni indecisi. Nel 2018, infatti, Romagna Acque lasciò la struttura – di proprietà comunale – per spostarsi nel nuovo, modernissimo, edificio a pochi metri di distanza, in piazzale Orsi Mangelli, proprio dietro i Portici.

I lavori, durati due anni, preannunciavano l’imminente abbandono da parte della società delle acque. L’amministrazione, allora, era ancora quella di Davide Drei. In quel periodo l’idea era quella di far diventare l’edificio di piazza del Lavoro il nuovo comando della polizia municipale, ma qualcosa andò storto: un sopralluogo rivelò, infatti, la necessità di lavori importanti sull’immobile. Parliamo di opere di adeguamento sismico e un intervento sugli impianti, per un costo che allora era stimato intorno a 650mila euro.

Da diversi anni, precisamente dal 2013, la municipale aveva abbandonato i locali di corso della Repubblica (che da qualche anno sono stati acquistati all’asta da un privato che, però, per ora li ha lasciati in stato di abbandono) per spostarsi vicino alla Fiera, nel Palazzo di Vetro: una soluzione che doveva essere temporanea, ma che si è rivelata più funzionale del previsto, fino a far saltare completamente l’idea del nuovo trasloco all’ex Romagna Acque che è rimasta vuota. Questa, di fatto, è una storia di trasferimenti.

Un risiko cittadino che molto spesso è dettato da esigenze urgenti, dovute ai danni che il tempo e l’incuria esercitano sugli edifici: nel febbraio 2023 si è reso necessario trovare in fretta una nuova casa per il servizio Anagrafe, dopo che i soffitti degli uffici in piazzetta della Misura sono letteralmente crollati, mettendo a repentaglio la sicurezza di dipendenti e utenti: il servizio, da allora, si trova in via Oberdan alla ex Becchi.

In quel frangente si parlò anche della ex Romagna Acque che era stata presa in considerazione, in un primo momento, proprio come nuova sede dell’Anagrafe. A cambiare le carte in tavola fu uno stallo imprevisto dei lavori dovuto all’aumento esponenziale del costo delle materie prime: la ditta aggiudicataria si rifiutò di effettuare l’intervento, che rimase bloccato.

In quella circostanza l’assessore al patrimonio immobiliare Vittorio Cicognani aveva anche polemizzato sulla scelta del Comune di comprare l’immobile, che fu acquisito nel 2009 con una spesa di 3,5 milioni. Ora, finalmente, a quanto pare il dado è tratto: "L’Ausl – commenta Cicognani – ci ha fatto capire di avere interesse a posizionare il Centro di salute mentale in un luogo più consono, con posti auto e in una posizione strategica, anche considerando che la zona diventerà un centro sanitario importante e siamo stati ben contenti di cedere la palazzina in affitto: prossimamente definiremo meglio i termini". Anche in questo caso saranno necessari dei lavori di adeguamento: "Si tratta di operazioni diverse rispetto a quelle che avrebbe richiesto l’Anagrafe – conclude Cicognani –. In questo caso la stima è tra 320 e 350mila euro".

