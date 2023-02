L’ex show girl Tampieri "Io, sua ospite fissa negli anni Novanta Era come un padre"

di Giacomo Mascellani "Per me è un giorno molto triste, perdiamo un uomo di una intelligenza e una cultura straordinaria, che ha fatto la storia della televisione e ha lasciato un segno importante nella vita di molte persone. Per me è stato, un secondo papà": in questi termini l’ex show girl forlivese Sandra Tampieri ricorda Maurizio Costanzo, con cui negli anni Novanta e all’inizio degli anni Duemila ha vissuto importanti momenti di popolarità. Sandra Tampieri, di Maurizio Costanzo che ricordo ha? "Un ricordo splendido, l’ho conosciuto più di trent’anni fa ed a pelle c’è stato subito grande feeling. Era un uomo molto affascinante, con un cervello eccezionale e una cultura maiuscola". Secondo lei perchè ha avuto tanto successo? "Perché la gente percepiva le sue grandi qualità anche da casa, semplicemente guardandolo nel piccolo schermo". C’è stato un periodo in cui lei era ospite fissa del Maurizio Costanzo Show. "E’ stato bellissimo, ho dei ricordi stupendi: dal 1991 al 2004 ho partecipato a 60 puntate e a volte mi accompagnava l’amico Enrico Zavalloni del Carlino, che veniva con noi a Roma per poi scrivere dei tanti personaggi ospitati in trasmissione". Tuttora molti identificano Sandra Tampieri come una stella del Maurizio Costanzo Show. "La televisione e i quotidiani erano i principali...