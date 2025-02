Lezione-spettacolo sul gioco d’azzardo

Si parlerà di ludopatia attraverso una conferenza-spettacolo dedicata alla matematica e al gioco d’azzardo durante il prossimo appuntamento con la rassegna ‘I pomeriggi del bicchiere’ in programma questa domenica, 16 febbraio, alle ore 15,30 al Teatro Novelli di Bertinoro. Mattatore della giornata con ‘Il metodo infallibile’ sarà Federico Benuzzi. Fisico, divulgatore, ma anche attore e giocoliere, Benuzzi ha all’attivo vari lavori di divulgazione, che in oltre 1.100 repliche sono stati visti da 275.000 persone.

In questa conferenza-spettacolo dall’approccio rigoroso e allo stesso tempo divertente, Benuzzi guida il pubblico a riflettere sulla matematica del gioco d’azzardo. Si parla di probabilità, frequenza, vincita media, rendimento, aspettativa. Capendo che una quasi vittoria non è vincere e che gli eventi del passato non influenzano il futuro, imparando a gestire piccoli e grandi numeri, si procede sino a toccare le conseguenze del teorema dei grandi numeri, sfatando più di un mito.

Secondo la definizione dello stesso Benuzzi, è un modo divertente e diverso per cominciare a combattere una battaglia che non si può non affrontare. Perché è l’analfabetismo matematico una delle cause principali del diffondersi del gioco d’azzardo a livello patologico.

Il pomeriggio si conclude con il consueto piacere dell’assaggio con l’azienda agricola biologica Agrestia, che presenterà una novità per i Pomeriggi del Bicchiere: sarà infatti possibile scoprire sapori sorprendenti e preziosi per la salute come il kefir d’acqua, il kombucha e le verdure fermentate. Il tutto abbinato agli ottimi vini di Giovanna Madonia.

Per partecipare bisogna prenotarsi entro le ore 12 di venerdì 14 febbraio inviando una mail a turismo@comune.bertinoro.fc.it. Il programma completo de ‘I pomeriggi del bicchiere’ può essere consultato sul sito www.visitbertinoro.it.

Matteo Bondi