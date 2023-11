Lezioni di difesa da oggi all’Energy

Un nuovo corso di difesa per le donne partirà questa mattina alla palestra ’Energy’ di Nino Righini a Meldola (via Roma 179) e si terrà tutti i giovedì dalle 10.30 alle 11.30. Al momento le corsiste iscritte hanno tra i 40 e i 60 anni. Al corso di difesa per le donne si tiene il palestra il corso di difesa personale per la terza età. I corsi consistono in un insieme di discipline marziali e yoga per adattamento muscolare (Thai boxe, Kick boxing k1, Silat e Yoga). Sono ancora aperte le iscrizioni per le donne di tutte le età. Per informazione ed iscrizioni è possibile contattare il numero telefonico: 371.4435909