Lezioni di economia alle medie

Economia e finanza sono stati due argomenti impegnativi, ma di grandissima attualità e utilità, trattati non con gli studenti di una facoltà universitaria ma con gli alunni tredicenni delle terze medie dell’Istituto comprensivo ‘Silvestro Lega’ di Modigliana e Tredozio. Si è trattato di un percorso di educazione finanziaria affrontato in due riunioni il 19 febbraio e mercoledì scorso, promosso da Aief (Associazione italiana di educazione finanziaria) e Alleanza Assicurazioni Emilia-Romagna, tenuto dalla modiglianese Jessica Ranieri dell’agenzia di Imola e da Margherita Cecchi dell’agenzia di Novafeltria. Alle lezioni a Tredozio gli alunni partecipanti sono stati 9 mentre a Modigliana, dove hanno unito due classi, 45.

"La mia assicurazione – spiega Ranieri – ha aderito al progetto perché permette ai bambini di familiarizzare con concetti base di economia e finanza insegnando loro a risparmiare, per un approccio più responsabile al denaro. Le lezioni con la proiezione di slide si basano su giochi che servono ad avvicinarli con semplicità ai tempi di rischio, risparmio e a proteggersi".

Gli alunni, suddivisi in due squadre, vengono coinvolti facendoli parlare ed esporre il loro pensiero. Come si sono comportati? "Hanno seguito con interesse – racconta entusiasta Ranieri – le lezioni svolte in parte con l’attività fatta con gli insegnanti e due con noi in presenza. I giochi consistono nel classificare, attraverso disegni proiettati, quali secondo loro sono i più rischiosi tra la puntura di ape, l’avvelenamento, la caduta in bici, l’incidente aereo, l’incendio, il fulmine, ecc. Loro prima dei due incontri con noi fanno attività con giochi strutturati come l’escape room".

Ogni alunno ha esposto anche un piccolo tema, fatto in classe con le insegnanti, su un episodio legato al risparmio nella propria quotidianità. Poi alla prof Mena Pennica Tabanelli è stato consegnato l’attestato dell’avvenuta partecipazione dell’I. C. Silvestro Lega’ al percorso ‘Educazione finanziaria a Scuola’.

