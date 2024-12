Lezioni gratuite di sport con Aics

Per tutto dicembre l’Aics di Forlì organizza lezioni gratuite in diverse discipline sportive nella nuova palestra di Castrocaro. Indicati agli adulti i corsi di catch’n ball, al martedì e venerdì dalle 20 alle 21.30, mentre il mercoledì dalle 20 alle 21 sono in agenda le lezioni di difesa personale. I più piccoli, dai 6 ai 12 anni, potranno testare il corso multi-sport al martedì dalle 18 alle 19.30, e dagli 8 agli 11 anni spazio al minivolley al mercoledì e venerdì dalle 16.30 alle 18 (info tel. 0543.777345 e mail forli@aics.it).