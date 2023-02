Forlì, lezioni di volo al Ridolfi per 200 studenti

Forlì, 17 febbraio 2023 – Duecento studenti forlivesi di sei istituti avranno la possibilità di cimentarsi con lezioni teoriche e pratiche dedicate al volo (il progetto parla di ‘cultura aeronautica’) all’aeroporto Ridolfi.

E’ questa l’iniziativa lanciata dall’Aeronautica militare: due settimane di approfondimento, che porterà i più meritevoli a pilotare un velivolo militare con un istruttore a fianco. Un’idea che ben si coniuga con la storia di Forlì e il Polo tecnologico-aeronautico: in città, oltre all’aeroporto, ci sono l’istituto aeronautico e la facoltà di Ingegneria Aerospaziale più altre scuole di specializzazione.

Per i ragazzi sarà un’opportunità che, forse, rafforzerà in qualcuno di loro l’idea di diventare pilota, facendo della passione per il volo un vero e proprio mestiere. La prima possibilità la darà proprio questa iniziativa: nella parte pratica è previsto un giro nei cieli sopra la città di Forlì. Del resto, si tratta già di un successo: le richieste di partecipazione erano addirittura 500, tanto che non è stato possibile accontentare tutti.