L’Hotel della Città è in mano al Comune

Il nero su bianco è arrivato, con la consegna delle chiavi dell’ex albergo. Da ieri il Comune di Forlì ha acquisito i diritti di superficie per 50 anni dell’Hotel della Città, dalla Fondazione ’Livio e Maria Garzanti’. La somma è di 1,7 milioni di euro, alla Fondazione restano le proprietà del ristorante Borgo Cotogni e del supermercato, chiuso da tempo, entrambe su corso della Repubblica. L’accordo è stato firmato ieri in municipio dal sindaco Gian Luca Zattini e dal presidente della Fondazione Garzanti Andrea Babbi. Ora dovrà scattare la fase progettuale.

"Sarà necessario coinvolgere Er.Go., la società per il diritto allo studio di Unibo e mettere al più presto al lavoro una cabina di regia – dice Valerio Melandri, assessore alla cultura – , composta dai tecnici comunali, dell’Alma Mater e direi della Fondazione Cassa dei Risparmi, che si è detta disponibile a finanziare l’acquisto degli arredi, che costeranno fra i 600 e i 700 mila euro".

L’obiettivo è realizzare un ’Collegio superiore’. "Avrà 52 stanze, per cui i posti a disposizione degli studenti potranno essere altrettanti, oppure 104; questo si vedrà. Il Collegio fornirà anche corsi di formazione agli universitari che ospita, che saranno selezionati tramite concorso. Una parte dell’Hotel della Città sarà poi a disposizione di altri studenti e avrà una piccola foresteria per i docenti", continua Melandri.

Lo stato attuale è questo: ci vuole il progetto e bisogna reperire i fondi per riadattare l’edificio progettato da Gio Ponti. Quelli del Pnrr "sono ormai andati", ammette l’assessore. Si stima che per adeguare l’Hotel della Città alla nuova destinazione occorrano "non meno di 3 milioni. Pensiamo di accedere ai fondi del Ministero per l’Università, che copre fino al 90% dei costi per realizzare i Collegi superiori".

Il percorso è insomma da costruire, coinvolgendo "anche altri soggetti cittadini", secondo Melandri. Dunque, è difficile immaginare quando sarà pronto il nuovo Collegio. Si era parlato del 2026. "Mi sembra molto difficile rispettare questa data – conclude l’assessore – perché in quell’anno dovremo già aver concluso le opere per 100 milioni relative al Pnrr".

Soddisfatto Andrea Babbi, presidente della Fondazione Garzanti, che dice: "Sono stati tre anni di intenso lavoro per salvare la Fondazione, ridare valore a Forlì sede universitaria e unire tre soggetti, il Comune, la Fondazione Cassa dei Risparmi e l’Università, in un progetto di recupero urbano e di un‘opera architettonica unica in Italia". A questo punto, conclude Babbi, "la Fondazione Garzanti può ora tornare operativa per continuare l’oggetto sociale originario di aiuto e sostegno negli studi dei più bisognosi".

Fabio Gavelli