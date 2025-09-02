L’Hotel della Città riparte in nome di Garzanti. Presentato il ‘suo’ docufilm al Giardino Gio

Livio Garzanti, scomparso nel 2015 all’età di 94 anni, era un uomo difficile e umorale, ossessionato dalla morte, amato e temuto. Ma soprattutto un editore geniale e colto, capace di conciliare gli autori raffinati e scandalosi che scoprì e lanciò come Pasolini, Parise, Gadda, con l’intrattenimento letterario e la divulgazione culturale di alta qualità, vissuta come missione di vita. In suo onore, è stato presentato domenica sera – al ‘Giardino Gio’, davanti dell’Hotell della Città in corso della Repubblica –, il docufilm ‘Il Gran Viziato. La morale nascosta di un editore formidabile’, davanti a oltre 100 persone.

Attraverso il racconto di collaboratori, familiari e studiosi è riemersa la sua storia: il padre Aldo, forlivese, imprenditore chimico di successo, nel 1939 acquistò la casa editrice Treves, cambiandone il nome in "Aldo Garzanti editore": Livio ne assume la direzione nel 1952. Il palco del ‘Giardino Gio’ ha ospitato il figlio di Livio, Eduardo, il regista del docufilm Giacomo Gatti, Andrea Babbi presidente della Fondazione ‘Livio e Maria Garzanti’ (che ha ceduto per 50 anni i diritti di superficie dell’hotel al Comune), l’organizzatore Roberto Martini, il sindaco Gian Luca Zattini e il vice Vincenzo Bongiorno.

"Il legame con Forlì è antico – ha detto Eduardo – e sono contento di riannodare i fili di una vicenda fatta di passione e impegno per la diffusione della cultura italiana". Quattro sedute e un tavolino appartenute a Livio, disegnate dall’architetto Gio Ponti (lo stesso che progettò l’Hotel della Città), sono state mostrate e donate da Andrea Babbi al Comune. Zattini lo ha ringraziato "soprattutto per aver salvato la Fondazione. Ora vogliamo rilanciare questa realtà e riprendere il rapporto con la famiglia Garzanti". La Fondazione avrà di nuovo sede presso l’ex Hotel della Città, "con due stanze tra le 50 dell’edificio – spiega Babbi –. Le altre saranno invece destinate ad alloggi universitari. Inoltre metteremo a disposizione 300mila euro in borse di studio per i giovani, a cui vogliano far conoscere la figura di questo editore visionario".

L’assessore alla cultura Vincenzo Bongiorno ha sottolineato "come la Fondazione Garzanti sarà uno dei punti del dossier di Forlì candidata a capitale italiana della cultura 2028, per una famiglia che in città ha radici antiche". Il regista Giacomo Gatti ha spiegato che il film "ha richiesto un anno di ricerche, per raccontare un uomo spiritoso e caustico, ma soprattutto autentico".

La voce di Toni Servillo ha guidato gli spettatori alla scoperta di Livio. In una sequenza dell’opera, Garzanti parla di sé: "Amo moltissimo la solitudine, mi attrae molto e mi tormenta, non mi piace chi comanda e mi piace piuttosto impedire che altri comandino, piuttosto che comandare io stesso". Garzanti l’editore ma anche l’uomo, che odiava la retorica e lo snobismo culturale, preferendo sempre la sorpresa, la provocazione, la verità anche se urticante. "Un animo complesso, moderno e dissacratore – recita Servillo – come i capolavori che pubblicava".

Gianni Bonali