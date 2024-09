Lì dove iniziò Annalena. Wajir, angeli del deserto

Approda oggi alle 18, alla Fabbrica delle Candele – nell’ambito del festival del Buon Vivere – l’evento ’Tra gli angeli di Wajir. Il cuore e il coraggio del popolo del deserto’.

Saranno presentati gli obiettivi raggiunti dal progetto di sostegno allo sviluppo socioeconomico realizzato nella terra dove Annalena Tonelli (foto) ha cominciato la sua attività missionaria, promosso dal Coordinamento diocesano x Wajir, di cui fanno parte il Centro Missionario, l’Ass VolontariA, il Comitato per la lotta contro la fame, l’Ass e Coop Paolo Babini, la Fondazione Eremo Madonna del Faggio e la Caritas Diocesana.

Il progetto, "ha raggiunto significativi obiettivi nel sostegno ai piccoli agricoltori – informa una nota dell’organizzazione –, con la realizzazione di laboratori di falegnameria e sartoria per le scuole per sordi, il sostegno alle donne del territorio e al centro di riabilitazione per bambini con handicap".

Durante l’incontro si alterneranno interventi dei rappresentanti delle realtà associative coinvolte con intermezzi musicali curati dai componenti della Compagnia ’Quelli della Via’.