‘Li pifferi e le muse’ oggi in sala Aramini

Viene presentato come una specie di All Star della musica popolare il gruppo che alle 17 salirà sul palco di Sala Aramini per l’appuntamento con il Forlimpopoli Folk Club. Fabio Rinaudo, Stefano Buscaglia, Walter Rizzo e Luca Rapazzini si propongono con una selezione di brani rintracciabili fin dal XVI secolo e, in gran parte, presenti nella tradizione musicale da ballo fino ai giorni nostri. Un viaggio nel tempo e nello spazio realizzato con strumenti di grande fascino come ghironda, cornamuse del centro Francia, piffero delle quattro Province, anch’essi rintracciabili, ancora oggi, nella musica di tradizione italiana, francese e in gran parte d’Europa. I quattro si riuniscono sotto il nome di ‘Li pifferi e le muse’. Ingresso a offerta libera.