Liberazione: mostra sulla Palestina e altri eventi

Sono in calendario a Galeata nuovi appuntamenti organizzati, dal Comune, dall’Anpi, dalla Pro loco e dall’associazione Teodorico per celebrare gli 80 anni della Liberazione. Stasera aprile alle 21 al Teatro comunale ‘Carlo Zampighi’ presentazione della mostra sulla storia della Palestina dal titolo ‘Solidarietà al popolo palestinese – stop al genocidio’ con l’intervento di Milad Jubran Basir, giornalista italopalestinese forlivese e attivista per i diritti umani. Collegamento video con un giornalista che lavora a Ramallah (Palestina).

Giovedì 1° maggio Festa alla Collinaccia (prima nucleo partigiani dopo l’8 settembre 1943 della futura 8ª Brigata Garibaldi), uno degli appuntamenti che in val Bidente vede la partecipazione di tanti giovani che raggiungono la località a piedi o in mountain bike.; alle 12 pranzo preparato dai volontari della sezione Anpi ‘Aldo Palareti’ di Galeata, mentre alle 15 musiche popolari e della Resistenza con i Tocosinti di Ana Maria Perez (violino e trombone) e Ando Fabbri (fisarmonica).

Si chiuderanno quindi gli appuntamenti venerdì 9 maggio alle 20.45 al Teatro comunale con la proiezione del documentario ‘No Other Land’ , diretto, prodotto, scritto e montato da un collettivo israelo-palestinese e vincitore del Premio Oscar quale miglior documentario 2025. Introdurrà Gianfranco Miro Gori (nella foto) presidente Anpi Forlì-Cesena.

o. b.