Liberazione, Pecora presenta il suo libro ‘L’inferno e il rifugio’

È in calendario a Meldola giovedì 30 ottobre, alle 20,30, in Sala Versari, il secondo appuntamento organizzato dal Comune e dall’Anpi di Forlì-Cesena in occasione delle celebrazioni dell’81° anniversario della Liberazione della Città dal nazifascismo da parte dei militari del Regno Unito e dei partigiani dell’VIII Brigata Garibaldi il 25 ottobre 1944. Sarà presentato il libro di Carmelo Pecora ‘L’inferno e il rifugio. La Resistenza di Cleto ed Enea tra ghiaccio, fuoco e pietra’. L’autore dialogherà con Vico Zanetti, presidente Anpi Forlì, Paola Borghesi, presidente Anpi Meldola e Michele Drudi, assessore alla cultura.

Il libro di Pecora mette a fuoco le vicende di due uomini e due guerre diverse, due modi diversi di sopravvivere all’orrore: Cleto, alpino della Divisione Julia, spedito prima in Etiopia, poi nei Balcani fino al gelo della campagna di Russia, sopravvissuto ai combattimenti, alla ritirata, alla prigionia e infine all’inferno del campo di concentramento di Mauthausen, ed Enea, per otto mesi nascosto in un rifugio segreto scavato in un sottoscala di appena tre metri per uno e mezzo, protetto da un muro costruito per ingannare i fascisti.

"Questa è la storia di due resistenze parallele – scrive l’autore – una tra il gelo e i fucili, l’altra tra le pietre e ala paura". Pecora, originario di Enna, è stato Ispettore Capo della Polizia Scientifica di Forlì, e autore di libri di successo su Ustica, la Uno Bianca, i casi Moro e Peppino Impastato e la Resistenza in Romagna. Un autore che narra le vicende dei protagonisti attraverso una minuziosa documentazione frutto anche della sua professione che richiedeva precisione e aderenza ai fatti.

Oscar Bandini